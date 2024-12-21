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تكنولوجيا وعلوم

خطوة جديدة من غوغل.. "AI Mode" في محرك البحث

Lebanon 24
21-12-2024 | 16:00
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كشفت شركة غوغل عن اتخاذها خطوة كبيرة تتعلق بمحركها للبحث، سعيًا إلى اللحاق بمنافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتتمثل تلك الخطوة في إضافة وضع جديد مخصص للذكاء الاصطناعي يحمل اسم "AI Mode" إلى محرك بحث غوغل.
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وستتيح الشركة للمليارات من مستخدمي محركها للبحث خيار التحول إلى "وضع الذكاء الاصطناعي"، الذي له واجهة تماثل تقريبًا روبوت الدردشة "Gemini" من "غوغل"، بحسب ما نقله تقرير لموقع "ذا إنفورميشن" عن مصدر مطلع، اطلعت عليه "العربية Business".

وسيكون خيار "وضع الذكاء الاصطناعي" موجودًا إلى جانب خيارات "All/الكل" و"Images/صور" و"Videos/فيديوهات" الموجودة أسفل خانة البحث بـ"غوغل"، بحسب التقرير. (العربية) 

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