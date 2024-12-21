خطوة جديدة من غوغل.. "AI Mode" في محرك البحث

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وتتمثل تلك الخطوة في إضافة وضع جديد مخصص للذكاء الاصطناعي يحمل اسم "AI Mode" إلى محرك بحث غوغل.وستتيح الشركة للمليارات من مستخدمي محركها للبحث خيار التحول إلى "وضع الذكاء الاصطناعي"، الذي له واجهة تماثل تقريبًا روبوت الدردشة "Gemini" من "غوغل"، بحسب ما نقله تقرير لموقع "ذا إنفورميشن" عن مصدر مطلع، اطلعت عليه "العربية Business".وسيكون خيار "وضع الذكاء الاصطناعي" موجودًا إلى جانب خيارات "All/الكل" و"Images/صور" و"Videos/فيديوهات" الموجودة أسفل خانة البحث بـ"غوغل"، بحسب التقرير. (العربية)