كيف سيكون شكل أول هاتف أيفون قابل للطَي؟

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أعلنت آبل عن نيتها إطلاق هاتف قابل للطي، لتخوض المنافسة مع شركات أخرى مثل سامسونغ، موتورولا، وهواوي، لكنها لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل تصميم الهاتف وميزاته المستقبلية.بحثاً عن إجابة استباقية، استعانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بالذكاء الاصطناعي، وسألت تقنية "شات جي بي تي" عن الشكل الذي قد يبدو عليه ما يُسمى بـ"أيفون فليب".اعتبر "شات جي بي تي" أن هاتف أيفون القابل للطي سيحقق توازناً بين الابتكار ومبادئ التصميم المميزة الخاصة بشركة آبل، فيمنح الجمهور تصميماً سلساً بمواد عالية الجودة وميزات مبتكرة.ورغم أن المعلومات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تدل المؤشرات أن آبل قد تكشف عن هاتف قابل للطي في عام 2025، استناداً إلى الشائعات والاتجاهات التقنية الحالية.توقع الذكاء الاصطناعي أن يحتوي الهاتف على شاشة "أوليد" مرنة فائقة الدقة، تمتد عبر الواجهة بالكامل، مع حواف رفيعة، ولمسة من التيتانيوم المقاوم للصدأ.كما سيتميز بحواف مستديرة ولمسة نهائية خلفية غير لامعة، مع احتمالية توفره بألوان مثل الغرافيت، الفضي، أو الأزرق العميق الجديد.سيكون الهاتف مشابهاً لـ "هاتف غالاكسي زي فليب"، الذي أطلقته شركة سامسونغ، حيث يحتوي على مفصل أفقي في منتصف الشاشة الرئيسية، وشاشة أصغر للاستخدام عند طيّه.توقع الذكاء الاصطناعي أن يكون هاتف آيفون قابلًا للطي بشكل أفقي وعمودي، مما يجعله مميزًا عن الهواتف القابلة للطي الأخرى من شركات مثل سامسونغ وموتورولا.ومن المحتمل أن يحتوي هاتف آيفون القابل للطي على آلية مفصلة أكثر وضوحاً وتطوراً مقارنة بالهواتف الأخرى مثل "سامسونغ" و"أونور". ومع ذلك، تظهر مشكلة في الشاشة عند طي الهاتف، الأمر الذي قد يؤثر على سلاسة الاستخدام وعرض المحتوى.سيجمع الهاتف بين الزجاج اللامع والتيتانيوم، مع نظام كاميرا ثلاثية وماسح ضوئي "ليدار" لتحسين استشعار العمق، وتجارب الواقع المعزز.وسيكون مزوداً بنظام كاميرا ثلاثية مع تقنية "ليدار"، التي تستخدم شعاع ليزر لقياس المسافة، عبر تحليل الضوء المنعكس.وتعمل هذه التقنية على تعزيز تجربة التفاعل مع التطبيقات التي تعتمد على الواقع المعزز، مثل الألعاب أو التطبيقات التي تساعد في قياس الأبعاد أو تخطيط المساحات.بحسب توقعات الذكاء الاصطناعي، من المرجح أن يتضمن الهاتف القابل للطي دعماً لشبكة "الجيل الخامس"، مع عمر بطارية محسن وشريحة "أي 18" الجديدة، التي تدعم المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، تماماً مثل عائلة "أيفون 16"، التي صدرت في الخريف الماضي.أما بالنسبة للسعر، فالتوقعات تشير إلى أن "أيفون فليب" سيكون أغلى هاتف من آبل على الإطلاق.