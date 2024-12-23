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تكنولوجيا وعلوم

من بينها العربية.. غوغل تدعم 45 لغة جديدة بـGemini

Lebanon 24
23-12-2024 | 04:00
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أعلنت شركة غوغل أن ميزة البحث المتعمق المعروفة باسم "Deep Research"، ضمن مساعدها "Gemini" القائم على الذكاء الاصطناعي، أصبحت متاحة بأكثر من 45 لغة، بما في ذلك اللغة العربية، وفي أكثر من 150 دولة، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.
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 وكانت غوغل قد أطلقت هذه الميزة في وقت سابق من هذا الشهر، مما يتيح لمستخدمي خطة Google One AI المميزة والمدفوعة، الاستفادة من مزايا أداة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لموقع "تك كرانش".

وتسمح ميزة "البحث المتعمق" لمستخدمي "Gemini Advanced" بإنشاء تقارير بحث شاملة مليئة بالمصادر والمراجع، كما تقول غوغل: "مع البحث المتعمق، يمكنك إنشاء تقارير بحث معمقة حول مواضيع معقدة، مع روابط للمصادر، مما يوفر لك ساعات من البحث في دقائق فقط".


ويمكن للمستخدمين طلب توضيحات إضافية حول بعض النقاط أو تعديل التقرير، مع إمكانية تصديره إلى مستندات جوجل في ملف نصي.

وتتضمن اللغات المدعومة من Gemini العربية، والبنغالية، والصينية، والدانماركية، والفرنسية، والألمانية، والغوجاراتية، والهندية، والإندونيسية، والإيطالية، واليابانية، والكانادا، والكورية، والمالايالامية، والماراثية، والبولندية، والبرتغالية، والسواحيلية، والإسبانية، والتاميلية، والتيلوغو، والثنية، والأوكرانية، والأردية.

ويعد التحدي الذي يواجه غوغل هو العثور على مصادر موثوقة بلغة معينة، ثم تلخيصها باللغة الأم دون التسبب في أخطاء لغوية.

وتأتي هذه التحسينات في إطار جهود غوغل المستمرة لتعزيز دقة وأداء Gemini على الصعيد العالمي، مع التركيز على تقديم تجربة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تلبي احتياجات المستخدمين عبر مختلف اللغات.
وعلى سبيل المثال، قدمت غوغل مؤخراً، "Gemini 2.0 Flash"، الذي يقدم إخراجاً أصليا للصوت والصورة، بالإضافة إلى تميزه بسرعته، بجانب "Veo 2"، وهي أداة متقدمة لتوليد فيديوهات عالية الجودة بدقة تصل إلى 4K باستخدام الذكاء الاصطناعي.
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