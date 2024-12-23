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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تواجه قضية مكافحة احتكار في اليابان

Lebanon 24
23-12-2024 | 15:30
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تواجه غوغل مشاكل قانونية في اليابان بعد الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تجد لجنة التجارة العادلة اليابانية (JFTC) غوغل مذنبة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في البلاد، حيث تشير التقارير إلى أن اللجنة قد تصدر أمرًا بوقف ممارسات جوجل التي تحد من المنافسة، وتضر بسوق محركات البحث في اليابان.
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وتستعد اللجنة لإصدار أمر بوقف الممارسات الاحتكارية لجوجل قريبًا، حسبما أفادت نيكي آسيا هذا الأسبوع، كما من المتوقع أن تقوم اللجنة بإخطار جوجل بمسودة القرار، والاستماع إلى رد الشركة، ومن ثم إعلان القرار النهائي في وقت قريب.
لم ترد غوغل على الفور على طلبات التعليق، كما لم تتمكن اللجنة من التعليق على القضية.
بدأت لجنة التجارة العادلة اليابانية تحقيقا في أكتوبر 2023 بشأن انتهاك محتمل لقوانين مكافحة الاحتكار في خدمات البحث على الإنترنت، بعد خطوات مشابهة من السلطات في أوروبا وبعض الاقتصادات الكبرى الأخرى.
تأتي هذه القضية في اليابان بعد أن طالبت وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي بتقسيم متصفح كروم المملوك لغوغل، ومنع الشركة من العودة إلى سوق المتصفحات لمدة خمس سنوات، في محاولة لإنهاء احتكار غوغل لسوق البحث.
من جانبها، عرضت غوغل تعديل نظام التشغيل أندرويد وعقود متصفح كروم، بينما طالبت المحكمة الأمريكية بالتروي في اتخاذ القرارات بشأن ما يجب على الشركة القيام به لاستعادة المنافسة، مشيرة إلى الابتكارات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على كيفية تفاعل المستخدمين مع العديد من المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.
وفي السياق ذاته، رفعت كندا دعوى قضائية ضد جوجل بشأن ممارساتها الاحتكارية في الإعلانات عبر الإنترنت، مما يضيف إلى الضغوط القانونية التي تواجهها الشركة على مستوى العالم. (اليوم السابع)
 
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