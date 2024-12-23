كيفية زيادة سرعة الإنترنت أثناء العمل من المنزل

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سرعة الإنترنت البطيئة قد تكون مصدرًا للإزعاج خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في العمل والدراسة والترفيه، لحسن الحظ، هناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها لتحسين سرعة الإنترنت في منزلك دون الحاجة إلى إنفاق أموال إضافية، في هذا المقال، سنستعرض أبرز هذه الخطوات.1. تحسين مكان وضع جهاز الراوترمكان جهاز الراوتر يلعب دورًا كبيرًا في توزيع إشارة الإنترنت في المنزل، إذا كان الجهاز موضوعًا في مكان مخفي أو بعيد، قد يؤثر ذلك على جودة الإشارة.- ضع الراوتر في مكان مركزي في المنزل وعلى ارتفاع مناسب.- تجنب وضع الجهاز بالقرب من أجهزة إلكترونية مثل الميكروويف أو الهواتف اللاسلكية.2. إعادة تشغيل الراوتر بانتظامإعادة تشغيل الراوتر يمكن أن تساعد في حل مشاكل مؤقتة في الاتصال أو تقليل تراكم البيانات المؤقتة.- قم بفصل الراوتر عن الكهرباء لمدة 30 ثانية ثم أعد تشغيله.- ينصح بالقيام بهذه الخطوة مرة أسبوعيًا.3. تنظيف الأجهزة المتصلة بالشبكةعدد كبير من الأجهزة المتصلة بالراوتر قد يؤثر على سرعة الإنترنت، لذا تأكد من فصل الأجهزة غير المستخدمة.- تحقق من الأجهزة المتصلة بالشبكة عبر تطبيق الراوتر.- قم بتغيير كلمة مرور Wi-Fi بانتظام لتجنب الاستخدام غير المصرح به.4. تحديث البرمجيات والراوترتحديث نظام تشغيل الراوتر والأجهزة المتصلة يمكن أن يحسن من الأداء ويحل مشاكل السرعة.- تحقق من وجود تحديثات جديدة لبرنامج الراوتر عبر موقع الشركة المصنعة.- قم بتحديث التطبيقات المستخدمة للاتصال بالإنترنت.5. تنظيف المتصفح وإدارة التحميلاتاستخدام متصفح مليء بالبيانات المؤقتة أو تشغيل عدة تنزيلات قد يؤدي إلى بطء الاتصال.- احذف ملفات التخزين المؤقت (Cache) من إعدادات المتصفح.- قُم بإيقاف التنزيلات الكبيرة أثناء التصفح.6. قياس السرعة وتحليل الأداءاختبار سرعة الإنترنت يساعدك على تحديد المشكلة ومعرفة المناطق التي تحتاج إلى تحسين.- استخدم مواقع مثل Speedtest net لقياس السرعة.- حلل النتائج لمعرفة ما إذا كانت السرعة المقدمة تتوافق مع الباقة المشترك بها. (اليوم السابع)