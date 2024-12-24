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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تخطط لتقليل اعتمادها على OpenAI.. والسبب؟

Lebanon 24
24-12-2024 | 02:00
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تعمل مايكروسوفت على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي خاصة، بالإضافة إلى استخدام نماذج من جهات خارجية، لدعم منتج الذكاء الاصطناعي التابع لها “365 Copilot”، بهدف تقليل اعتمادها على تقنيات OpenAI وخفض التكاليف، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز نقلًا عن مصادر مطلعة.
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وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من استخدام مايكروسوفت نماذج OpenAI، مثل GPT-4، في “365 Copilot” الذي أُطلق في آذار  2023، وتسعى الشركة الآن إلى تقليل هذا الاعتماد بسبب التكاليف العالية ومشكلات السرعة التي يواجهها عملاء مايكروسوفت من قطاع الشركات.

وأوضحت مايكروسوفت أن شركة OpenAI ستظل شريكًا رئيسيًا في توفير النماذج المتقدمة، مع إمكانية تخصيص هذه النماذج لتلبية احتياجات الشركة، وفقًا لبيانٍ رسمي.

وتعمل مايكروسوفت على تطوير نماذج أصغر مثل نماذج “Phi-4“، وتخصيص نماذج مفتوحة المصدر لتحسين كفاءة “365 Copilot” وسرعته.

وتهدف هذه التحسينات إلى خفض تكاليف تشغيل المنتج، مما قد ينعكس إيجابًا على العملاء من خلال تخفيض الأسعار. وتتابع قيادة الشركة، وفي مقدمتها الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، هذا المشروع من كثب.

يُذكر أن منتجات أخرى تابعة لمايكروسوفت، مثل GitHub، بدأت أيضًا استخدام نماذج ذكاء اصطناعي من مصادر متعددة إلى جانب نماذج OpenAI حديثًا.

وفي ظل التحديات المتعلقة بتسعير “365 Copilot” وفائدته العملية، تشير التقارير إلى تزايد اعتماد الشركات عليه. وتتوقع مايكروسوفت بيع أكثر من 10 ملايين اشتراك للمنتج هذا العام، مع تأكيدها أن 70% من شركات Fortune 500، وهي أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة، تستخدم “365 Copilot” بالفعل.
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