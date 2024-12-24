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«تشات جي بي تي» يعتبر «تشات جي بي تي» واحداً من أكثر روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي شهرة، ولكنه ليس الوحيد، فهناك روبوتات دردشة أخرى، بما في ذلك «كلود» و«بربلكستي» و«ميتا إيه آي»، لها مواطن قوة ونقاط ضعف مختلفة قد تلبي احتياجاتك بشكل أفضل.«تشات جي بي تي»

يمتاز ببراعته في مجال إنشاء المحتوى التوليدي والبحث العام.



ويُعد «تشات جي بي تي» ChatGPT أداة رائعة لإثارة الأفكار وإنشاء محتوى توليدي وإجراء البحوث بسرعة. إنه أداة مفيدة للأفراد والمهنيين، ويساعد حتى الكُتاب بسبب تكيفه السريع مع مجموعة متنوعة من المهام.



يجب على المستخدمين التعامل مع نتائجه بعناية، والتثبت من الحقائق وضمان الأصالة لتجنب المشكلات المحتملة مثل الأخطاء أو الانتحال غير المقصود. تتأتى أفضل النتائج عبر الجمع بين أتمتة «تشات جي بي تي» والمساهمة البشرية، حتى مع تسريع سير العمل وتعزيز الإبداع. يمكن أن يكون أداة تحويلية لمعالجة العقبات الفكرية والفنية عند استخدامه بشكل صحيح.



«كلود»

«كلود إيه آي» Claude AI من شركة «أنثروبيك» هو نموذج لغوي كبير يركز على توفير الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق به لفهم اللغة الطبيعية. يُعرف «كلود إيه آي» باستراتيجيته القائمة على التوافق والأمان أولاً، والتي تسعى إلى الإقلال من الإجابات الضارة أو المتحيزة، ما يجعلها مناسبة للتطبيقات الحساسة وحالات الاستخدام التي تتطلب تفاعلات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية.



من بين الصفات المميزة لـ«كلود» قدرته على إدارة المحادثات الطويلة. إذ يحتوي على ذاكرة يمكنها الاحتفاظ بالمحادثات والتفاصيل السابقة، ما يجعل التفاعلات أكثر سلاسة واتساقاً بمرور الوقت. كما يوفر تحكماً قابلاً للتكوين للمستخدم، ما يسمح للمستخدمين بتخصيص شخصية «كلود» لتلبية متطلباتهم وأذواقهم.



يوفر «كلود إيه آي» خيارات مجانية ومدفوعة، حيث تبدأ خطة «كلود برو» من نحو 20 دولاراً شهرياً. وتتوفر أسعار المؤسسات للشركات التي تحتاج إلى حلول مخصصة.



«بربلكستي»

«بربلكستي» Perplexity هو مساعد بحث وإجابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يوفر للمستخدمين إجابات سريعة وشفوية للأسئلة المعقدة. وللوصول في الوقت الحقيقي إلى الإنترنت فإنه يحاكي محرك البحث ولكن مع مزيد من الاستجابات المستندة إلى السياق.



يوفر «بربلكستي إيه آي» معلومات ملخصة من مصادر موثوقة متنوعة، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على إجابات مباشرة وموجزة من دون الحاجة إلى تصفح نتائج محرك البحث. إنه مفيد للبحث والأسئلة العامة، حيث يدمج ميزات محرك البحث مع المحادثة بالذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة أكثر سهولة للمستخدم. يوفر «بربلكستي» خططاً مجانية ومدفوعة، حيث يبدأ «بربلكستي برو» المميز من 20 دولاراً شهرياً. يحتوي اشتراك «برو» على ميزات إضافية مثل أوقات استجابة أسرع، وأولوية الوصول إلى ميزات جديدة، ودقة محسنة محتملة للمستخدمين المحترفين والمكثفين.



«ميتا إيه آي»

«ميتا إيه آي» Meta AI هي منصة دردشة الذكاء الاصطناعي من شركة «ميتا»، والتي تضم مجموعة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي والأدوات التي تستهدف تعزيز كل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية والأبحاث الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي. تتضمن حلول «ميتا إيه آي» «نموذج اللغة الكبيرة مفتوح المصدر الخاص بميتا إيه آي»، والذي يُركز على معالجة اللغة الطبيعية «NLP» والإبداع.



يهدف هذا إلى العمل بسلاسة عبر نظام «ميتا» البيئي من المنصات، بما في ذلك «واتساب» و«فيسبوك» و«إنستغرام». وتتيح ميزات «ميتا إيه آي» متعددة الوسائط التعامل مع مهام مثل إنشاء الصور ومقاطع الفيديو والنصوص، مما يجعلها قابلة للتكيف وقابلة للتطبيق على مجموعة واسعة من التطبيقات. «ميتا إيه آي» مجاني للاستخدام ويمكن الوصول إليه عبر الإنترنت من خلال موقع الويب الخاص به أو تطبيقات المراسلة الشائعة من «ميتا» مثل «ماسنجر» و«إنستغرام دي إم» و«واتساب». (الشرق الاوسط)