ليلة الميلاد.. مسبار "ناسا" يحطم رقماً قياسياً بأقرب تحليق للشمس

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من المتوقع أن يمر مسبار باركر الشمسي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بالقرب من الشمس، اليوم الثلاثاء، في أقرب تحليق له بالقرب من الشمس بمقدار 3.8 مليون ميل (6.1 مليون كيلومتر)، محققاً رقماً قياسياً لأقرب مسافة قطعها جسم من صنع الإنسان إلى نجم.سيسير المسبار غير المأهول بسرعة 430.000 ميل في الساعة (692.000 كيلومتر في الساعة)، وهي سرعة تكفي للوصول من واشنطن العاصمة إلى طوكيو في أقل من دقيقة، وفقاً لناسا.هذا التحليق السريع سيجعل المسبار أسرع جسم من صنع الإنسان في التاريخ، كما أعلنت الوكالة في 16 كانون الأول خلال عرض مباشر على يوتيوب من برنامج "ناسا ساينس لايف".ووفقاً لموقع "سبيس"، فإن المسبار الفضائي أثناء اقترابه سوف يمر عبر الهالة الشمسية لدراسة سبب ارتفاع درجة حرارة هذه المنطقة من النجم إلى حد كبير، بالإضافة إلى ظواهر شمسية أخرى.وكانت المهمة تقترب من هذه اللحظة التاريخية منذ إطلاقها في 12 آب 2018، وهو الحدث الذي حضره العالم الفلكي الدكتور يوجين باركر، الذي كان له الفضل في تأسيس مجال الأبحاث الشمسية "الهيليوفيزياء"، بحسب موقع "بي بي سي".وكان باركر أول شخص حي يُسمى مسبار فضائي باسمه.والعالم الفلكي، الذي أحدثت أبحاثه ثورة في فهم البشرية للشمس والفضاء بين الكواكب، توفي عن عمر يناهز 94 عاماً في آذار 2022، لكنّه تمكن من مشاهدة كيف يمكن للمسبار أن يساعد في حل الألغاز المتعلقة بالشمس بعد أكثر من 65 عاماً من تصور المهمة في البداية.وأصبح المسبار أول مركبة فضائية "تلمس الشمس" بنجاح عبر المرور خلال الهالة الشمسية، أو الغلاف الجوي العلوي للشمس، لجمع عينات من الجسيمات وحقول المغناطيسية للنجم في كانون الأول 2021.وعلى مدى السنوات الست من مهمة المسبار التي تمتد سبع سنوات، جمع مسبار باركر الشمسي بيانات تساهم في توضيح بعض من أعظم أسرار الشمس، مثل كيفية توليد الرياح الشمسية، وهي تيار مستمر من الجسيمات التي تطلقها الشمس، وكذلك لماذا يكون الغلاف الجوي للشمس أكثر حرارة بكثير من سطحها.وحتى الآن، قام مسبار باركر بـ 21 رحلة قريبة من الشمس. أقربها حدث في 30 أيلول، عندما اقتربت المركبة الفضائية على مسافة 7.26 مليون كم من سطح الشمس.واليوم 24 كانون الأول، سيحقق مسبار باركر الشمسي أقرب مرور له من الشمس حتى الآن، محطماً الأرقام القياسية السابقة التي حققها.ومن المقرر أن يقوم مسبار باركر الشمسي بالمرور مرة أخرى بالقرب من الشمس في 4 مناسبات في عام 2025، وعلى نفس المسافة والسرعة.ومن المقرر مبدئياً أن تكون هذه الأحداث في 22 آذار و19 حزيران و15 أيلول و12 كانون الأول.