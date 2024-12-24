ابتكار جديد.. وحدة ذكاء اصطناعي تعمل ببطارية بحجم عملة معدنية

أعلنت شركة Ambient Scientific عن وحدة ذكاء اصطناعي جديدة، وهي لوحة باسم Sparsh، تعمل على بطارية خلوية بحجم العملة، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الجهاز.





ووفقاً لـ"إنترستينغ إنجينيرينغ"، تهدف الوحدة إلى تقديم حلول لمهام مثل التعرف على النشاط البشري والتحكم الصوتي واكتشاف الأحداث الصوتية، ويتميز هذا الابتكار بقدرته على العمل بشكل مستمر لشهور دون استبدال البطارية بشكل متكرر.



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ويمتد نطاق التطبيقات التي تم استكشافها باستخدام لوحة Sparsh عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الصيانة التنبؤية والأجهزة الطبية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء والألعاب التي يتم التحكم فيها صوتياً. وتحتوي لوحة Sparsh على مكونات مختلفة، بما في ذلك أجهزة استشعار الحركة والميكروفون الرقمي ووحدة Bluetooth Low-Energy (BLE) والمزيد، ويجعل هذا المزيج منها أداة قوية للمطورين الذين يتطلعون إلى إنشاء نماذج أولية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعمل بالبطارية بسرعة.ويمتد نطاق التطبيقات التي تم استكشافها باستخدام لوحة Sparsh عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الصيانة التنبؤية والأجهزة الطبية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء والألعاب التي يتم التحكم فيها صوتياً.

ومع تزايد الاهتمام من مطوري المنتجات والطلاب والباحثين، تخطط Ambient Scientific لإصدار تصميمات مرجعية مختلفة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعمل بالبطارية، بهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبأسعار معقولة.