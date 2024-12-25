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تكنولوجيا وعلوم

كان يعمل مع ماسك.. ترامب يعيّن رجل أعمال كمستشار للذكاء الإصطناعي

Lebanon 24
25-12-2024 | 06:58
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economictimes
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، تعيين رجل الأعمال الهندي الأميركي سريرام كريشنان مستشارًا سياسيًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي بمكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا.

وأشار ترامب إلى أهمية دور كريشنان في تعزيز ريادة الولايات المتحدة في هذا المجال الحيوي، مضيفًا أنه سيعمل بالتعاون مع ديفيد ساكس، الذي يشغل منصب قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض.
 
سيتعاون كريشنان، وهو من قدامى المحاربين في صناعة التكنولوجيا وله مسيرة مهنية متميزة في شركات رائدة مثل Microsoft وTwitter وYahoo! وFacebook وSnap، بشكل وثيق مع ديفيد أو ساكس، الذي تم تعيينه قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض. وهو مؤلف كتاب برمجة Windows Azure لـ O'Reilly.
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إنجازات بارزة
-لعب كريشنان دورًا رئيسيًا في تطوير نظام Windows Azure في Microsoft.
-شغل مناصب قيادية في شركات تقنية كبرى مثل Twitter وFacebook وSnap.
أ-سهم في توسيع أعمال إعلانات التطبيقات في Facebook وساهم في إعادة هيكلة Twitter مع إيلون ماسك.
-شريك سابق في شركة Andreessen Horowitz وأطلق مكتبها الدولي في لندن.
 
وأعرب كريشنان عن شرفه بالتعيين قائلاً: "أتطلع للعمل على ضمان استمرار الريادة الأميركية في الذكاء الاصطناعي".

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإدارة الجديدة لوضع سياسات مبتكرة تضمن تفوق الولايات المتحدة في التكنولوجيا المتقدمة. (economic times)
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