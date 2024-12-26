19
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
آبل تطور مساعدا منزليا ذكيا يعمل مع الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
26-12-2024
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت تقارير أجنبية إلى أن شركة آبل تعمل على تطوير مساعد منزلي ذكي يعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن المساعد الجديد سيكون نسخة مطورة عن مساعدات HomePod المنزلية الذكية، وسيحصل على مكبرات صوت ومايكروفونات للتحكم به عبر الأوامر الصوتية.
Advertisement
وتشير تقارير DigiTimes إلى أن المساعد الذكي سيجهّز بشاشة تعمل باللمس، مقاس 7 بوصات لعرض الأخبار وتصفح الإنترنت ومعرفة أحوال الطقس والعديد على المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الإنترنت، ويمكن استعمالها لمشاهدة الفيديوهات والقنوات التلفزيونية، كما سيجهز بتقنيات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، وسيزود بمعالجات A18 التي تصنعها آبل.
وذكر المدون الشهير Ming-Chi Kuo أن المساعد الجديد من المفترض أن يطرح في النصف الثاني من العام المقبل، أما المدون مارك غورمان فأشار إلى أن الجهاز سيكون شبيها من حيث الخصائص التقنية بحواسب "آيباد" اللوحية، وسيركز نظام homeOS فيه على البرمجيات الخاصة بالتحكم بالمنازل الذكية والتحكم بكاميرات المراقبة، كما قد يستعمل الجهاز لإجراء مكالمات الفيديو عبر FaceTime، وقد يتم تزويده بكاميرا لمراقبة المنزل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء رومانسية برفقة زوجها.. فنانة شهيرة تستمتع بوقتها في سويسرا (صور)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية برفقة زوجها.. فنانة شهيرة تستمتع بوقتها في سويسرا (صور)
16:00 | 2024-12-25
25/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار جديد" يدخل لبنان.. سعره مفاجأة
Lebanon 24
"دولار جديد" يدخل لبنان.. سعره مفاجأة
16:15 | 2024-12-25
25/12/2024 04:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها وأطفالها.. هكذا كانت إطلالة ملكة جمال لبنان السابقة في عيد الميلاد (صورة)
Lebanon 24
برفقة زوجها وأطفالها.. هكذا كانت إطلالة ملكة جمال لبنان السابقة في عيد الميلاد (صورة)
12:00 | 2024-12-25
25/12/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة لو فعلها نصرالله لكان قد قلب موازين الحرب وأتعب إسرائيل.. خبير يكشف
Lebanon 24
خطوة لو فعلها نصرالله لكان قد قلب موازين الحرب وأتعب إسرائيل.. خبير يكشف
07:30 | 2024-12-25
25/12/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا "تعذيب في لبنان".. سجون الأسد ليست في سوريا فقط!
Lebanon 24
خفايا "تعذيب في لبنان".. سجون الأسد ليست في سوريا فقط!
12:00 | 2024-12-25
25/12/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:10 | 2024-12-26
خلال أيّام... إستعدّوا لمشاهدة "القمر الأسود"!
04:00 | 2024-12-26
"تمزّق كبير أو ارتدادا عظيم"... اكتشافات تلسكوب روسي تزعم معرفة مصير الكون
00:39 | 2024-12-26
هل تخفض سامسونغ إنتاج الهواتف القابلة للطي خلال العام 2025؟
23:40 | 2024-12-25
إذا استمرت الانبعاثات الكربونية.. ثلث القطب الجنوبي قد يختفي بحلول 2100
23:00 | 2024-12-25
هذا ما ينبغي عليك فعله إن لم تعمل شاشة الكمبيوتر
16:00 | 2024-12-25
تحذيرٌ بشأن "شات جي بي تي".. تحقيق يكشفه!
فيديو
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
26/12/2024 13:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
26/12/2024 13:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
26/12/2024 13:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24