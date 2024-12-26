آبل تطور مساعدا منزليا ذكيا يعمل مع الذكاء الاصطناعي

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أشارت تقارير أجنبية إلى أن شركة آبل تعمل على تطوير مساعد منزلي ذكي يعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.وتبعا لأحدث التسريبات فإن المساعد الجديد سيكون نسخة مطورة عن مساعدات HomePod المنزلية الذكية، وسيحصل على مكبرات صوت ومايكروفونات للتحكم به عبر الأوامر الصوتية.وتشير تقارير DigiTimes إلى أن المساعد الذكي سيجهّز بشاشة تعمل باللمس، مقاس 7 بوصات لعرض الأخبار وتصفح الإنترنت ومعرفة أحوال الطقس والعديد على المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الإنترنت، ويمكن استعمالها لمشاهدة الفيديوهات والقنوات التلفزيونية، كما سيجهز بتقنيات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، وسيزود بمعالجات A18 التي تصنعها آبل.وذكر المدون الشهير Ming-Chi Kuo أن المساعد الجديد من المفترض أن يطرح في النصف الثاني من العام المقبل، أما المدون مارك غورمان فأشار إلى أن الجهاز سيكون شبيها من حيث الخصائص التقنية بحواسب "آيباد" اللوحية، وسيركز نظام homeOS فيه على البرمجيات الخاصة بالتحكم بالمنازل الذكية والتحكم بكاميرات المراقبة، كما قد يستعمل الجهاز لإجراء مكالمات الفيديو عبر FaceTime، وقد يتم تزويده بكاميرا لمراقبة المنزل.