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تكنولوجيا وعلوم

إليكم أفضل الهواتف الذكية للألعاب الإلكترونية لعام 2024

Lebanon 24
26-12-2024 | 08:45
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شهد عام 2024 نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، حيث تتنافس الشركات الكبرى لتقديم أجهزة قوية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عشاق الألعاب.

+Red Magic 10 Pro
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يأتي هاتف "+Red Magic 10 Pro" في صدارة القائمة بفضل تصميمه المخصص للألعاب، مع شاشة "OLED" مذهلة بحجم 6.85 بوصة ودقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز.

يعتمد الهاتف على معالج "Snapdragon 8 Elite" وأزرار كتفية بمعدل تحديث 520 هرتز لتوفير تحكم دقيق.

تم تزويد الهاتف بنظام تبريد مبتكر وبطارية عملاقة سعة 7050 مللي أمبير، يدعم الهاتف شحنًا سريعًا بقوة 120 وات، ويبدأ سعره من 832 دولارًا.

هاتف ASUS ROG Phone 9 Pro
يعتبر هاتف "ASUS ROG Phone 9 Pro" خيار مثالي لمحترفي الألعاب.

يأتي الهاتف بشاشة "AMOLED" مقاس 6.78 بوصة، ومعدل تحديث يصل إلى 185 هرتز.

يضم الهاتف معالج "Snapdragon 8 Elite" مع نظام تبريد متطور 360° SoC. يحتوي الهاتف على أزرار كتف مدمجة ومكبرات صوت ستيريو تدعم الصوت المحيطي، بسعر يبدأ من 1199 دولارًا.

التوازن بين الالعاب والاستخدام "iPhone 16 Pro Max"
أثبت هاتف "iPhone 16 Pro Max" كفاءته بفضل شريحة "A18 Pro Bionic" وشاشة "OLED LTPO Super Retina XDR" مقاس 6.9 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز.

يتميز الهاتف بأداء متعدد الاستخدامات، يجمع بين تجربة ألعاب رائعة وجودة تصوير فائقة.

يبدأ سعره من 1199 دولارًا، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن جهاز شامل. (العربية)
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