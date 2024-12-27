نظارات ميتا الذكية تحصل على شاشة فى عام 2025

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ستحصل نظارات ميتا الذكية على شاشة في العام المقبل، حيث ستكون هذه خطوة حاسمة في طريق تحويل النظارات إلى منتج متوسط التكلفة وهو أيضًا بديل قابل للتطبيق لأجهزة XR الأكثر تكلفة.ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تم إطلاق نظارات ميتا الذكية كجهاز بسيط، عبارة عن زوج من النظارات مع كاميرا ومكبرات صوت ولكن بدون شاشة.وعندما حصلت النظارات على دعم Meta AI في وقت سابق من هذا العام، تغيرت من حيث التطبيق العملى، ويمكنك التحدث إليها وطرح أسئلة عليها حول ما كنت تنظر إليه أو حتى جعلهم يترجمون اللافتات والقوائم.تتيح Meta AI على النظارات أيضًا للمستخدمين التقاط الصور بسهولة ومشاركة اللحظات على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى المساعدة في ترجمة المحادثات الحية.جعلت التحديثات الأخيرة النظارات أكثر ذكاءً أيضًا، مما يسمح لها بتذكر ما رأيته أو تحدثت عنه.لن تكون شاشة AR بعمق وحجم مناسبين، ومن المحتمل أن تكون شاشة بسيطة تعمل على تحسين تجربة المستخدم والسماح للنظارات بعرض الإشعارات والرسائل الصغيرة الأخرى.يبدو أن نموذج عمل الشركة بالكامل لـ XR هو أجهزة بأسعار معقولة للغاية لمساعدة الناس، وبالتالي نحصل على سماعات رأس رخيصة للغاية مثل Meta Quest 3S.كانت هذه القدرة على تحمل التكاليف والعملية هي التي ساعدت نظارات ميتا على أن تصبح شائعة جدًا لدرجة أن ميتا أنشأت قسمًا جديدًا للتركيز على الأجهزة القابلة للارتداء المماثلة. (اليوم السابع)