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تكنولوجيا وعلوم
خلل جديد.. مشكلة في ويندوز 11 تعوق التحديثات الأمنية
Lebanon 24
27-12-2024
|
08:41
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حذرت شركة مايكروسوفت المستخدمين من وجود خلل في بعض وسائل تثبيت نظام التشغيل ويندوز 11 المُعدة يدويًا، مما قد يؤدي إلى عدم تلقي أجهزة الحاسوب التحديثات الأمنية المستقبلية.
ويؤثر هذا الخلل في أدوات تثبيت النظام المُعدّة باستخدام تحديثات تشرين الأول وتشرين الثاني 2024، وهو أمر قد يكون ذا أهمية خاصة للمستخدمين المحترفين في بيئات الأعمال والتعليم أو لهواة بناء الأجهزة الشخصية.
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وأوضحت مايكروسوفت المشكلة عبر صفحة “المشكلات المعروفة” الخاصة بنظام ويندوز 11 (إصدار 24H2) قائلةً إنه “عند استخدام وسائط لتثبيت نظام ويندوز 11 (إصدار 24H2) قد يبقى الجهاز في حالة تمنعه من تلقي تحديثات الأمان المستقبلية، ويحدث هذا فقط عندما تُنشأ الوسائط لتتضمن تحديثات أكتوبر أو نوفمبر 2024 كجزء من التثبيت”، وهي التحديثات التي صدرت في المدة الممتدة بين 8 تشرين الأول و 12 تشرين الثاني 2024، وفقًا للشركة.
وأكدت الشركة أن هذا الخلل لا يؤثر في الأجهزة التي حصلت على تحديثات أكتوبر ونوفمبر عبر “تحديث ويندوز” أو موقع Microsoft Update Catalog بنحو تقليدي.
ولحل هذه المشكلة، يجب على المستخدمين إعادة إنشاء وسائط التثبيت الخاصة بويندوز 11 باستخدام تحديث كانون الأول 2024 وإعادة تثبيت النظام. ولتجنب المشكلة بالكامل، تنصح مايكروسوفت بأن تتضمن وسائط التثبيت تحديث كاتون الأول الشهري للأمان، وقد أكدت الشركة أنها تعمل على توفير حل دائم.
ومن الجدير بالذكر أن تحديث 24H2 من ويندوز 11 يعاني مشكلات أخرى تشمل أعطالًا في أجهزة صوتية معينة، وصعوبة في تشغيل برنامج أوت لوك، بالإضافة إلى مشكلات توافق مع بعض ألعاب Ubisoft، وقد بدأت مايكروسوفت تدريجيًا طرح إصلاحات للأجهزة المتأثرة.
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