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تكنولوجيا وعلوم

مفاجأة.. نظام "iOS" أكثر عرضة لهجمات التصيد من "أندرويد"

Lebanon 24
27-12-2024 | 16:00
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أشار تحليل ضخم لمئات الملايين من الأجهزة، إلى أن نظام التشغيل "iOS" أكثر عرضة للاستهداف من قبل المهاجمين الضارين من نظام التشغيل "أندرويد".

وبحسب التقرير إن 19% من أجهزة "iOS" الخاصة بالمؤسسات كانت ضحية لهجوم تصيد واحد على الأقل خلال الفترة الزمنية التي تم تحليلها مقارنة بـ 10.9% من أجهزة "أندرويد الخاصة بالمؤسسات.
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وتظل معظم هجمات التصيد محاولات بسيطة عبر البريد الإلكتروني، فإن تهديد التصيد يتزايد مع اختيار المزيد والمزيد من المهاجمين لطرق أكثر ذكاءً لسرقة بيانات الأشخاص، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

ومن المرجح أيضًا أن تزداد هجمات التصيد تعقيدًا من الآن فصاعدًا، والوصول إلى الذكاء الاصطناعي القائم على نموذج اللغة الكبير سيسمح للوكلاء الخبيثين بزيادة معدل هجماتهم مائة مرة.

وتتصدر "أبل" قائمة الشركات التي تسلم بيانات المستخدمين للسلطات، بحسب التقرير.

ومع ذلك، تستفيد أجهزة "أبل" بالتأكيد أيضًا من كونها نظامًا بيئيًا مغلقًا، ولكن بعد أن سُمح بتحميل التطبيقات من البدائل التابعة لجهات خارجية في الاتحاد الأوروبي، تزعم "أبل" أن مستخدميها معرضون لخطر أكبر.
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