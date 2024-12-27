لتحقيق الأرباح.. هذا ما تخطط له "OpenAI"

تدرس شركة OpenAI، التي بدأت كمنظمة بحثية، تعديل هيكلها التنظيمي لتحويلها إلى شركة تقليدية تهدف إلى تحقيق الأرباح إلى جانب الذراع غير الربحي.



ويخطط مجلس الإدارة لانشاء خطة من شأنها تحويل أعمال "OpenAI" إلى شركة ذات منفعة عامة - كيان حر في متابعة الدخل ولكن بهدف تحسين المجتمع - مع الاحتفاظ بجانب غير ربحي وتحتفظ الذراع غير الربحية بأسهم في الكيان المربح كجزء من عملية الهيكلة، وفقاً لتقرير نشرته "بلومبرغ".

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وذكرت تقارير سابقًا أن الشركة كانت تفكر في مثل هذه الخطوة وكانت في محادثات مع الجهات التنظيمية في كاليفورنيا وديلاوير حول التغيير المحتمل.



الذراع الربحية الحالية لشركة "OpenAI" تخضع حاليًا لسيطرة منظمة غير ربحية. ويخطط مجلس الإدارة لانشاء خطة من شأنها تحويل أعمال "OpenAI" إلى شركة ذات منفعة عامة - كيان حر في متابعة الدخل ولكن بهدف تحسين المجتمع - مع الاحتفاظ بجانب غير ربحي وتحتفظ الذراع غير الربحية بأسهم في الكيان المربح كجزء من عملية الهيكلة، وفقاً لتقرير نشرته "بلومبرغ".وذكرت تقارير سابقًا أن الشركة كانت تفكر في مثل هذه الخطوة وكانت في محادثات مع الجهات التنظيمية في كاليفورنيا وديلاوير حول التغيير المحتمل.الذراع الربحية الحالية لشركة "OpenAI" تخضع حاليًا لسيطرة منظمة غير ربحية.

وبموجب الاقتراح، ستصبح الشركة مؤسسة منفعة عامة في ولاية ديلاوير.



وقال مجلس إدارة شركة OpenAI إن الكيان غير الربحي سيستمر في الوجود كواحد من "أفضل المنظمات غير الربحية من حيث الموارد في التاريخ" ومن ثم سيحتفظ "بمصلحة كبيرة" في الذراع الربحية، في شكل أسهم يحددها مستشارون ماليون مستقلون بتقييم عادل. (العربية)