5 منتجات مرتقبة من آبل في 2025





وبحسب تقرير لموقع 9to5mac، فمن المتوقع أن تعلن آبل عن 5 منتجات رئيسية ستعزز مكانتها في السوق التقنية، بالتزامن مع انطلاق العام الجديد، وهي كالتالي:

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1. ماك بوك إير: (M4 MacBook Air)

يواصل جهاز ماك بوك إير ريادته كأحد أكثر أجهزة آبل شعبية، حيث يأتي الإصدار الجديد بشريحة M4 لتوفير أداء أفضل وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى 16 غيغابايت من ذاكرة RAM المعيار الأساسي، مع خيار جديد لشاشة بتقنية Nano-texture التي تقلل الانعكاسات.

وسيحظى المستخدمون أيضاً بكاميرا 12 ميغابكسل Center Stage وتجربة بطارية محسنة، مع الحفاظ على تصميمه الأنيق بحجميه 13 و15 بوصة.

وتشير التوقعات إلى إطلاق الجهاز في مارس (أذار) 2025، وهو موعد يتماشى مع إصدارات سابقة من السلسلة. تستعد شركة آبل تستعد لعام 2025 بسلسلة من الإصدارات الجديدة المرتقبة التي تحمل مزيجاً من الابتكار والتطوير، والتي تهدف كالعادة للحفاظ على مكانتها في سوق الأجهزة الرقمية.وبحسب تقرير لموقع 9to5mac، فمن المتوقع أن تعلن آبل عن 5 منتجات رئيسية ستعزز مكانتها في السوق التقنية، بالتزامن مع انطلاق العام الجديد، وهي كالتالي:1. ماك بوك إير: (M4 MacBook Air)يواصل جهاز ماك بوك إير ريادته كأحد أكثر أجهزة آبل شعبية، حيث يأتي الإصدار الجديد بشريحة M4 لتوفير أداء أفضل وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى 16 غيغابايت من ذاكرة RAM المعيار الأساسي، مع خيار جديد لشاشة بتقنية Nano-texture التي تقلل الانعكاسات.وسيحظى المستخدمون أيضاً بكاميرا 12 ميغابكسل Center Stage وتجربة بطارية محسنة، مع الحفاظ على تصميمه الأنيق بحجميه 13 و15 بوصة.وتشير التوقعات إلى إطلاق الجهاز في مارس (أذار) 2025، وهو موعد يتماشى مع إصدارات سابقة من السلسلة.

2. آيفون SE 4

يمثل آيفون SE 4 خطوة نوعية لعشاق الأجهزة العملية بأسعار معقولة، إذ يتميز بتصميم مشابه لآيفون 14، مع شاشة OLED وغياب زر الصفحة الرئيسية.



يدعم الجهاز تقنية Face ID وشريحة A18 الحديثة، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل ومنفذ USB-C.



ولأول مرة، سيستخدم مودم 5G من تصميم آبل، كل هذا بسعر يتوقع أن يكون أقل من 499 دولاراً، ما يجعله خياراً مثالياً لميزانية الجميع.

3. شاشة ذكية "HomePad"

تعمل آبل على إعادة تعريف أجهزتها المنزلية مع إطلاق الشاشة الذكية "HomePad". ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بمزيج مبتكر من تقنيات Siri وتطبيقات أبل المصممة للتكامل مع المنازل الذكية. ويحتوي على شاشة تعمل باللمس، كما يعتمد على الأوامر الصوتية لتوفير تجربة استخدام مريحة.



أيضاً يدعم الجهاز التكامل مع الكاميرات وأجهزة الأمن المنزلية، مع التركيز على الخصوصية، ومن المتوقع إطلاقه في مارس (أذار)، رغم وجود تقارير تشير إلى احتمال تأجيله.

4. آيباد الجيل الحادي عشر

بعد عام 2023 الذي خلت فيه الإصدارات الأساسية من التحديث، يأتي الآيباد الجديد كجزء من الجيل الحادي عشر مع شريحة أسرع وذاكرة RAM بسعة 8 غيغابايت.



يدعم الجهاز تقنية Apple Intelligence، ما يجعله أكثر تناسباً مع متطلبات المستخدمين العصريين، بينما يظل خياراً اقتصادياً لمن يبحثون عن جهاز لوحي عملي.

5. منتجات إضافية

تتضمن التوقعات أيضاً منتجات أخرى مرتقبة في أوائل 2025، وتشمل إصدار Apple Watch SE 3 الذي طال انتظاره بعد آخر تحديث في 2022، وطراز جديد من iPad Air بشريحة M3.



ومن المتوقع أيضاً تحديثات لأجهزة المنزل الذكي مثل HomePod mini 2 وApple TV 4K، مما يعكس التزام آبل بتعزيز حضورها في هذا القطاع. (امارات 24)