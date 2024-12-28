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تكنولوجيا وعلوم

خطأ في ويندوز 11 يمنع تثبيت التحديثات الأمنية

Lebanon 24
28-12-2024 | 15:30
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أصدرت مايكروسوفت تحذيرًا لمستخدمي ويندوز 11 بشأن خطأ يمنعهم من تنزيل التحديثات الأمنية المستقبلية، يظهر هذا الخطأ عند محاولة تثبيت إصدار Windows 11 24H2 باستخدام وسائل تثبيت مثل الأقراص المضغوطة (CD) أو أجهزة USB.
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تشمل المشكلة جميع الأجهزة التي تعمل بإصدار Windows 11 24H2 إذا تم تثبيته باستخدام الوسائط المتأثرة.

وتعمل مايكروسوفت حاليًا على إيجاد حل دائم، لكنها قدمت حلاً مؤقتًا:

1 - تجنب تثبيت إصدار Windows 11 24H2 باستخدام وسائط تحتوي على تحديثات تشرين الأول أو تشرين الثاني 2024.

2 ـ تأكد من أن وسائط التثبيت تتضمن التحديث الأمني لشهر كانون الأول 2024 أو أي تحديثات لاحقة.

مشكلات إضافية مع تحديثات تشرين الأول وتشرين الثاني 2024

أشارت مايكروسوفت إلى وجود مشاكل أخرى قد تواجه المستخدمين عند تثبيت تحديثات تشرين الأول وتشرين الثاني 2024، منها:

توقف بعض الألعاب التي تم تمكين Auto HDR بها عن العمل أو ظهور ألوان غير صحيحة في إعدادات شاشات معينة.

مشكلات في تشغيل Microsoft Outlook عند استخدام مزامنة Google Workspace.

تؤكد مايكروسوفت أنها تعمل على إصلاح هذه المشكلات وستوفر المزيد من التفاصيل عند توفر الحلول. (اليوم السابع)
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