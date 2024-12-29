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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تختبر وضع Gemini Live في متصفحها Chrome

Lebanon 24
29-12-2024 | 10:41
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تختبر شركة غوغل حالياً ميزة دمج التفاعل الصوتي Gemini Live داخل متصفح Google Chrome، بحيث تقدم تجربة تصفح تفاعلية للويب.

وبحسب منشور على منصة "إكس"، فإن المدون التقني Leopeva64 أوضح أن ميزة GLIC، وهي تسمية من المتوقع أن تكون اختصاراً لاسم Gemini Live in Chrome، تتمثل في مساعد غوغل الصوتي الذكي يتواجد داخل Chrome، مع قدرته على الحصول على معلومات من ميكروفون حاسوب المستخدم وبيانات موقعه الجغرافي، كي تتمكن الميزة من الإجابة على تساؤلات المستخدم عبر التفاعل الصوتي، أو تقديم معلومات للمستخدم على أساس بياناته المكانية.
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وتختبر غوغل وضع ميزة GLIC في صورة زر داخل مربع كتابة الروابط داخل نافذة المتصفح، بحيث عند الضغط عليه تفتح نافذة جديدة، ولكن في الوقت الحالي لا يمكن التفاعل معها، نظراً لكون الميزة في مراحل التطوير الأولى.

من المتوقع أن تكون تلك النافذة هي واجهة لتشغيل Gemini Live في الخلفية، بحيث يكون مستعداً لأي استفسار يطرحه المستخدم خلال تصفحه للويب عبر كروم، مثل تفسير نصوص تظهر داخل المتصفح أو البحث بصورة ما تظهر داخل صفحة الويب.

يُذكر أن تلك الميزة التجريبية من غوغل تتشابه مع فكرة دمج كل من ميزة Work with Apps التي وصلت مؤخراً إلى ChatGPT، والتي تسمح للمستخدم بكتابة النصوص وتحليلها والمساعدة في كتابة الأكواد البرمجية، مع ميزة تصفح الويب عبر متصفح مايكروسوفت عبر مساعدها الذكي Copilot.
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