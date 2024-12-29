يحاكي "التفكير البشري".. "OpenAI" تطلق نموذج o3!

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وذكرت الشركة أن النموذج سجل 85% بمعيار "ARC-AGI" -الذي يُستخدم في قياس أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي العام- وهو مستوى أعلى بكثير من أفضل نتيجة سابقة للذكاء الاصطناعي والتي بلغت 55%. وجاء نتيجة النموذج الجديد على قدم المساواة تقريبًا مع متوسط نتيجة البشر.ويعتمد مقياس "ARC-AGI" على إعطاء نظام الذكاء الاصطناعي مسألة لحلها، ويمنح ثلاثة أمثلة للتعلم منها، حيث يحتاج النظام إلى معرفة القواعد المعممة من هذه الأمثلة لاستخدامها في المسألة.وتشير نتائج نموذج "o3" إلى أنه قابل للكتيف بدرجة كبيرة، ولا يتضح بعد كيف فعلت "OpenAI" هذا. لكنه يعني أنه من خلال بضعة أمثلة فقط يستطيع أن يجد النموذج قواعد يمكن تعميمها.ونظريًا، فإن أمكنك تحديد القواعد "الأضعف" التي تفعل ما تريد، فإن قدرتك على التكيف مع المواقف الجديدة تكون قد زادت.ووفقًا للتقرير، فقد بدأت الشركة العمل على نظام "o3" بإصدار نموذج يختلف عن نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى حيث يقضي وقتًا أطول في التفكير على الأسئلة الصعبة، وبعدها دربت الشركة النموذج خصيصًا لاختبار "ARC-AGI".ويعتقد الباحث الفرنسي في مجال الذكاء الاصطناعي فرانسوا شوليه، الذي صمم المعيار، أن "o3" يبحث من خلال "سلاسل فكرية" مختلفة تصف الخطوات اللازمة لحل المهمة، وبعد ذلك يختار "الأفضل" وفقًا لقاعدة غير محددة بشكل واضح، أو لـ"القاعدة الاسترشادية" التي لا تحتاج إلى تحليل دقيق وبحث شامل.ووفقًا للتقرير، فإذا كانت هذه الطريقة التي يعمل بها "o3"، فهو بذلك لا يكون أحسن بكثير من النماذج السابقة.ولا يزال كل شيء عن "o3" غير معروف تقريبًا، لكن مع إطلاقه في نهاية المطاف ستكون هناك فكرة أفضل كثيرًا عما إذا كان قادرًا على التكيف تقريبًا مثل الإنسان العادي. (العربية)