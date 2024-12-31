بعد اكثر من 50 عاماً على الانتشار.. زمن الـباركود سينتهي قريباً

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من المقرر أن تختفي الباركود الرموز الشريطية ، لصالح رموز الاستجابة السريعة الحديثة، فبعد أكثر من 50 عاماً من الانتشار، تستعد المنظمة التي تشرف على الرموز الشريطية في العالم لإرسالها إلى سلة الصفقات التي أصبحت تاريخاً.وتقول GS1، وهي منظمة دولية غير ربحية تحافظ على المعيار العالمي للرموز الشريطية، إنها ستحل محلها نسخة مربعة جديدة قادرة على تخزين المزيد من المعلومات حول المنتجات، وفق "دايلي ميل".وقالت آن جودفري، الرئيسة التنفيذية لشركة GS1 في المملكة المتحدة، إن ما يقرب من نصف تجار التجزئة البريطانيين قاموا بالفعل بتحديث صناديق الدفع الخاصة بهم لاستيعاب الرموز الجديدة.وقالت: "كان هذا قيد التنفيذ لبعض الوقت، لكن كوفيد 19 سرعه حقاً، فأثناء الوباء، اعتاد الجميع على توجيه هواتفهم نحو رموز الاستجابة السريعة في الحانات والمطاعم للوصول إلى القائمة، وعلى نحو متزايد، تظهر أكواد الاستجابة السريعة التي تعرض أجزاء من المعلومات بالفعل على واجهة العديد من المنتجات".وسنقول وداعاً قريباً جداً للرمز الشريطي القديم وسيحتوي كل منتج على رمز QR واحد فقط يحمل كل المعلومات التي تحتاجها، و لا يمكن للرموز الشريطية التقليدية أن تحمل سوى سبع قطع من المعلومات الأساسية للغاية ، اسم المنتج والشركة المصنعة والنوع والحجم والوزن واللون والأهم من ذلك سعره.وتضيف: "لقد أصبحت حاسمة للغاية في التشغيل اليومي، أصبح من المستحيل شراء أي منتج ما لم يكن عليه رمز شريطي، وعندما يتم مسحها ضوئياً عند الصندوق، يتم مطابقة الرقم الموجود على الرمز الشريطي مع قاعدة بيانات هائلة من المنتجات لضمان تحصيل العملاء للرسوم بشكل صحيح، فيما تحتوي أكواد الاستجابة السريعة الجديدة على مزيد من المعلومات حول المنتجات، مثل مكوناتها، وأي مسببات للحساسية تحتوي عليها، وحتى اقتراحات الوصفات، والتي يمكن للمستهلكين الوصول إليها عبر هواتفهم الذكية".وقالت جودري: ""تفعل الباركودات القديمة ما هو مكتوب على العلبة - تصدر صوتاً، وتخبرك بالسعر وتخرج من المتجر، لكن مستهلكي اليوم يريدون مزيداً من المعلومات حول المنتجات التي يشترونها، وسيعطي الجيل القادم من الباركودات قوة أكبر للمستهلك، سيتعين على تجار التجزئة الترقية أو التخلف عن الركب".وتم اختراع الباركودات من قبل خريجي العلوم الأمريكيين نورمان جوزيف وودلاند وبرنارد سيلفر في أواخر الأربعينيات، لكنها لم تظهر في المتاجر حتى عقود لاحقة، وكان أول منتج مُشفر على الإطلاق عبارة عن علبة علكة Wrigley's Juicy Fruit في أحد المتاجر الكبرى في أوهايو عام 1974.