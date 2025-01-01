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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تحتفل بالعام الجديد بشعار وتصميم مميز

Lebanon 24
01-01-2025 | 14:30
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حرص محرك البحث العالمى "غوغل" على الاحتفال بالعام الميلادى الجديد 2025، وقام بتغيير شعاره الشهير، وواجهته التى جاءت مناسبة للاحتفالات التي تسود العالم، من خلال تصميم خاص على واجهته الرئيسية، حيث أضفى شعاره طابعًا يتماشى مع أجواء الاحتفالات العالمية.
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في العديد من الدول، يحتفى بليلة رأس السنة الجديدة بمجموعة من الأنشطة المبهجة، ومثل الرقص، وتناول الطعام، ومشاهدة عروض الألعاب النارية أو إطلاقها، وغالبًا ما تستمر الأجواء الاحتفالية حتى الساعات الأولى من يوم رأس السنة، الموافق الأول من يناير.
جدير بالذكر، أن جزر لاين، وساموا، وتونجا في المحيط الهادئ، وهي أولى المناطق التي تستقبل العام الجديد، في المقابل، تعد ساموا الأمريكية، وجزيرة بيكر، وجزيرة هاولاند (التابعة لجزر الولايات المتحدة الصغيرة النائية) من بين آخر المواقع التي تودع العام الماضى. 
(اليوم السابع)
 
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