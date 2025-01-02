ميزة من Telegram.. ما هي؟

Advertisement

أطلقت Telegram تحديثها الأول لهذا العام، بعدما أضافت وسيلة جديدة للتحقق من الحساب مدعومة من جهات خارجية، ومرشحات بحث رسائل جديدة، والقدرة على تحويل الهدايا إلى NFTs.وكان لتطبيق الدردشة بالفعل برنامج للتحقق من الشخصيات العامة والمنظمات على المنصة، وقد أطلق الآن مشروعًا جديدًا للسماح لجهات خارجية تم التحقق منها بالفعل، مثل هيئات تنظيم جودة الأغذية أو اتحادات التعليم، بالتحقق من الحساب.وستحمل الحسابات التي تم التحقق منها من قبل جهة خارجية شعارًا جديدًا بجوار أسمائها بدلاً من علامة اختيار زرقاء.من جانبها قالت Telegram في منشور على مدونتها: "ستساعد هذه المنصة اللامركزية للتحقق الإضافي في منع عمليات الاحتيال والحد من المعلومات المضللة ،من خلال حل استباقي فريد يضع معيار أمان جديدًا للمنصات الاجتماعية".وسيتعين على الأشخاص أو المنظمات التي تريد المصادقة الخضوع للتحقق أولاً واستكمال طلب لتصبح مؤهلة لتلقي علامة التحقق.كما قالت Telegram إن الكيانات يمكنها استخدام واجهة برمجة تطبيقات Bot الخاصة بها لتعيين أو إزالة التحقق - على غرار المنظمات التي تشتري التحقق على X والتحقق من حساباتها التابعة.ستحمل هذه الحسابات التابعة شعار المنظمة على ملفاتها الشخصية بمجرد التحقق منها.كما أطلقت Telegram طريقة لتحويل الهدايا إلى NFTs بخلفيات وأيقونات مخصصة، حيث يمكن للمستخدمين إرسال الهدايا عن طريق إنفاق Telegram Stars، والتي يمكنك شراؤها من خلال التطبيق .وأشارت Telegram ، إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين على تداول NFTs على منصات مختلفة.استخدمت Telegram العملات المشفرة لتحقيق الدخل من المبدعين وكذلك للدفع على المنصة للألعاب والتطبيقات الصغيرة. (اليوم السابع)