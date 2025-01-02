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تكنولوجيا وعلوم

استعدوا.. شاومي تكشف عن حواسيب "REDMI Book 2025" وهذه مواصفاتها

Lebanon 24
02-01-2025 | 23:00
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أعلنت شاومي اليوم عن إطلاق إصدارات عام 2025 من حواسيب REDMI Book بشاشتي 14 إنشًا و 16 إنشًا، مع تصميم قوي ومواصفات تقنية متقدمة.
صممت الشركة الصينية حواسيبها الجديدة من سبيكة ألمنيوم قوية، مع تصميم نحيف، حيث يزن جهاز REDMI Book 14 حوالي 1.36 كيلوجرام بسُمك 15.9 ملم، بينما يزن جهاز REDMI Book 16 حوالي 1.65 كيلوجرام بنفس السُمك.
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يتميز جهاز REDMI Book 14 (إصدار 2025) بشاشة 14 إنشًا بدقة 2.8K ومعدل تحديث 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 400 شمعة.

كما تدعم الشاشة نطاق الألوان sRGB بنسبة 100%، وحصلت على شهادة TÜV Rheinland للإضاءة الزرقاء المنخفضة وعرض خالٍ من الوميض لتقليل إجهاد العين

ويعمل الجهاز بمعالج Intel Core i5-220H من الجيل الثالث عشر، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت من نوع LPDDR5X ومساحة تخزين تصل إلى تيرابايت من نوع PCIe 4.0 SSD، وبطارية تدوم حتى 13.8 ساعة، مع شحن سريع حتى 50% في غضون نصف ساعة بالشاحن المرفق.

وأما جهاز REDMI Book 16 (إصدار 2025)، فهو يتميز بشاشة قياسها 16 بوصةً بدقة قدرها 2.5K، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وباقي مواصفات الشاشة مثل الإصدار الأصغر.

ويعمل الجهاز بالمعالج نفسه، وخيارات التخزين والذاكرة العشوائية نفسها، مع بطارية أكبر تدوم حتى 19 ساعة، وتدعم الشحن السريع.

ويدعم الجهازان الواي فاي 6 والبلوتوث 5.2، مع مجموعة منافذ متنوعة، منها USB-C 3.2 Gen 2، و HDMI 2.1، ومنافذ USB-A متعددة، بالإضافة إلى مقبس سماعات 3.5 ملم، ويدعم الجهازان تقنية Dolby Vision للعرض و Dolby Atmos للصوت، وتتيح شاومي مزايا HyperOS Connect التي توفر تكاملًا سلسًا مع الأجهزة المختلفة.

وتطرح شاومي حاسوب REDMI Book 14 إصدار 2025 بسعر يبدأ من نحو 630 دولارًا أميركيًا، في حين يبدأ سعر الإصدار الأكبر بالشاشة البالغ قياسها 16 إنشًا من نحو 660 دولارًا أمريكيًا، وقد طرحت شاومي الجهازين في الصين، ومن المقرر طرحهما في الأسواق العالمية قريبًا. (العربية) 
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