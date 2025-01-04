تحديث جديد من تليغرام.. اليكم التفاصيل

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أعلنت منصة تليغرام عن طرح العديد من الميزات الجديدة مع تحديثها الأول لعام 2025، وكجزء من التغييرات، يمنح تطبيق المراسلة الفورية المستخدمين القدرة على تحويل الهدايا المستلمة إلى مقتنيات تأتي بخصائص خاصة ويمكن نقلها إلى الآخرين.بالإضافة إلى ذلك، يجلب التحديث ماسح رمز الاستجابة السريعة داخل التطبيق وردود أفعال رسائل الخدمة والرموز التعبيرية في أسماء المجلدات ومرشحات بحث الرسائل الإضافية والمزيد من الميزات.وتقول الشركة إن هذا كان من المفترض أن يكون التحديث الرئيسي السابع عشر لعام 2024 ولكنها لم تتمكن من تلبية الموعد النهائي بسبب "نقص الاهتمام من فريق المراجعة التابع لشركة Apple".شرحت تيليغرام ميزاتها الجديدة في منشور مدونة، ووفقًا للشركة، يمكن الآن ترقية الهدايا المستلمة على تيليجرام إلى مقتنيات. يمكن نقلها إلى مستخدمين آخرين أو بيعها بالمزاد في أسواق NFT، يؤدي ترقية الهدية إلى مقتنيات إلى فتح مظهر جديد مع اختلافات مخصصة صممها فنانو تيليجرام.وتقول منصة الرسائل الفورية إن المقتنيات تحصل أيضًا على لون الخلفية والأيقونة والرقم كسمات ثانوية، مما يضمن أن كل مقتنيات فريدة من نوعها وبعضها أكثر ندرة.بعد التحديث، تدعم رسائل الخدمة، مثل انضمام شخص ما إلى مجموعة أو إرسال هدية، الآن ردود الفعل التعبيرية. كما يسهل Telegram العثور على رسائل من محادثات معينة، وذلك بفضل المرشحات الإضافية الجديدة لتنقية عمليات البحث في المحادثات والقنوات الخاصة والجماعية.يمكن للخدمات الرسمية التابعة لجهات خارجية تعيين أيقونات تحقق إضافية لحسابات المستخدمين والدردشات كإجراء لتحسين الشفافية، ويظهر شعار صغير بجوار الاسم إذا تلقى المستخدم تحققًا من جهة خارجية، ومع ذلك، تؤكد الشركة أن علامات التحقق من جهة خارجية منفصلة تمامًا عن علامات الاختيار التي توفرها Telegram للشخصيات العامة والمنظمات.تدعم كاميرا تطبيق Telegram الموجودة على كل من Android وiOS الآن مسح رمز الاستجابة السريعة افتراضيًا، وبهذا، يمكن للمستخدمين فتح الروابط مباشرة في المتصفح المفضل لديهم دون تبديل التطبيقات، وعلاوة على ذلك، تدعم المجلدات الآن الرموز التعبيرية المخصصة، مما يتيح لمستخدمي Premium جعل مجلداتهم أكثر تعبيرًا. (اليوم السابع)