Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تستثمر 80 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال 2025

Lebanon 24
04-01-2025 | 10:19
A-
A+





Doc-P-1301264-638716080646640576.jpg
Doc-P-1301264-638716080646640576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مايكروسوفت في منشور على مدونتها، إنها تخطط لاستثمار حوالي 80 مليار دولار في السنة المالية 2025 في تطوير مراكز البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
Advertisement
وارتفع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي منذ أن أطلقت OpenAI تطبيق ChatGPT في عام 2022، حيث تسعى الشركات في مختلف القطاعات إلى دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها.
ويتطلب الذكاء الاصطناعي قوة حوسبة هائلة، مما يدفع الطلب على مراكز البيانات المتخصصة التي تمكن شركات التكنولوجيا من ربط آلاف الرقائق معًا في مجموعات، واستثمرت مايكروسوفت مليارات الدولارات لتعزيز بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي وتوسيع شبكة مراكز البيانات الخاصة بها.
ويتوقع المحللون أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي لشركة مايكروسوفت في السنة المالية 2025 بما في ذلك الإيجارات الرأسمالية 84.24 مليار دولار (حوالي 720475 كرور روبية)، وفقًا لـ Visible Alpha، وارتفع الإنفاق الرأسمالي للشركة في الربع الأول من السنة المالية 2025 بنسبة 5.3٪ إلى 20 مليار دولار.
وبصفتها الداعم الرئيسي لشركة OpenAI، تعتبر شركة التكنولوجيا العملاقة منافسًا رائدًا بين شركات التكنولوجيا الكبرى في سباق الذكاء الاصطناعي بسبب شراكتها الحصرية مع صانع روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.
قال نائب الرئيس والرئيس براد سميث في منشور المدونة إن أكثر من نصف استثمار مايكروسوفت البالغ 80 مليار دولار سيكون في الولايات المتحدة،وقال سميث: "اليوم، تقود الولايات المتحدة السباق العالمي للذكاء الاصطناعي بفضل استثمار رأس المال الخاص والابتكارات التي قدمتها الشركات الأمريكية من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة الديناميكية إلى الشركات الراسخة".
(اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:18 | 2025-01-04
04:00 | 2025-01-04
03:00 | 2025-01-04
01:00 | 2025-01-04
23:00 | 2025-01-03
16:10 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24