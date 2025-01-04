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تكنولوجيا وعلوم
مايكروسوفت تستثمر 80 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال 2025
Lebanon 24
04-01-2025
|
10:19
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قالت مايكروسوفت في منشور على مدونتها، إنها تخطط لاستثمار حوالي 80 مليار دولار في السنة المالية 2025 في تطوير مراكز البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
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وارتفع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي منذ أن أطلقت OpenAI تطبيق ChatGPT في عام 2022، حيث تسعى الشركات في مختلف القطاعات إلى دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها.
ويتطلب الذكاء الاصطناعي قوة حوسبة هائلة، مما يدفع الطلب على مراكز البيانات المتخصصة التي تمكن شركات التكنولوجيا من ربط آلاف الرقائق معًا في مجموعات، واستثمرت مايكروسوفت مليارات الدولارات لتعزيز بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي وتوسيع شبكة مراكز البيانات الخاصة بها.
ويتوقع المحللون أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي لشركة مايكروسوفت في السنة المالية 2025 بما في ذلك الإيجارات الرأسمالية 84.24 مليار دولار (حوالي 720475 كرور روبية)، وفقًا لـ Visible Alpha، وارتفع الإنفاق الرأسمالي للشركة في الربع الأول من السنة المالية 2025 بنسبة 5.3٪ إلى 20 مليار دولار.
وبصفتها الداعم الرئيسي لشركة OpenAI، تعتبر شركة التكنولوجيا العملاقة منافسًا رائدًا بين شركات التكنولوجيا الكبرى في سباق الذكاء الاصطناعي بسبب شراكتها الحصرية مع صانع روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.
قال نائب الرئيس والرئيس براد سميث في منشور المدونة إن أكثر من نصف استثمار مايكروسوفت البالغ 80 مليار دولار سيكون في الولايات المتحدة،وقال سميث: "اليوم، تقود الولايات المتحدة السباق العالمي للذكاء الاصطناعي بفضل استثمار رأس المال الخاص والابتكارات التي قدمتها الشركات الأمريكية من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة الديناميكية إلى الشركات الراسخة".
(اليوم السابع)
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