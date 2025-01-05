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تكنولوجيا وعلوم
جديد "هاينس".. تلفاز بمواصفات خارقة
Lebanon 24
05-01-2025
|
02:00
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كشفت شركة هايسنس عن تلفاز الليزر الجديد L9Q ضمن سلسلة L9 الشهيرة، وذلك قبيل انطلاق فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025.
ويتميز هذا الإصدار بأداء مُحسَّن وتصميم فاخر، مع توفره بخمسة قياسات للشاشة تتراوح بين 100 و 150 إنشًا، مما يجعله الأكثر تنوعًا في السوق.
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ويدعم تلفاز L9Q الجديد محرك الإضاءة الثلاثي الليزري TriChroma الخاص بشركة هايسنس، الذي يوفر ألوانًا تغطي 110% من الطيف اللوني الفائق BT.2020، كما يتميز التلفاز بسطوع مذهل يصل إلى 5,000 شمعة، ونسبة تباين عالية، مما يضمن جودة صورة استثنائية حتى في الغرف المضيئة.
وأعادت هايسنس تصميم L9Q بالكامل ليعكس طابعًا فاخرًا، إذ يتميز التلفاز بلوحة ديكور من خشب الجوز الأسود، وإضاءة محيطية، وتغليف معدني مصقول بدقة، مما يجعله إضافة مثالية لأي غرفة معيشة عصرية.
ويعمل تلفاز L9Q بنظام Google TV، الذي يوفر الوصول إلى أكثر من 800 قناة ومئات التطبيقات، ومن أبرزها تطبيقات البث، كما يدعم التلفاز مساعد جوجل، ويضم أيضًا منافذ HDMI 2.1، ويدعم تقنية WiFi 6E.
ويأتي التلفاز بشاشة مرفقة مع الجهاز الليزري تُسمى Ambient Light Rejection (ALR)، وهي تتوفر بخمسة قياسات مختلفة تتراوح بين 100 و 150 إنشًا. وتعمل هذه الشاشات على تحسين السطوع والوضوح في أي ظروف إضاءة، مما يضمن تجربة مشاهدة مثالية.
ولم تعلن هايسنس بعدُ تفاصيل الأسعار أو مواعيد توفر التلفاز. ومع ذلك، سيكون تلفاز L9Q متاحًا للجمهور في معرض CES 2025 في لاس فيغاس خلال الأسبوع الجاري لتجربة التلفاز من قرب.
(aitnews)
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