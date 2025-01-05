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تكنولوجيا وعلوم
في أول تقرير له بعد اقترابه القياسي من الشمس.. ماذا قال "باركر"؟
Lebanon 24
05-01-2025
|
08:00
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أكدت وكالة ناسا أن مسبارها "باركر" في حالة "صحية" جيدة بعد تسجيله أقرب نقطة له على الإطلاق من سطح الشمس في 24 كانون الأول 2024. وأفاد المسبار بأن جميع أنظمته وأجهزته العلمية تعمل بشكل طبيعي، بما في ذلك جمع بيانات علمية أثناء دورانه حول الشمس.
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وحقق المسبار إنجازًا جديدًا بتحطيم رقمه القياسي السابق، إذ اقترب بمسافة 3.8 مليون ميل فقط من سطح الشمس، وانطلق بسرعة 430 ألف ميل في الساعة، وهي أسرع سرعة وصل إليها جسم من صنع الإنسان في التاريخ.
واستقبل مركز العمليات التابع للمختبر الفيزيائي التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند إشارة من المسبار مساء الخميس، 26 كانون الأول، تؤكد نجاحه في اجتياز اللقاء مع الشمس بسلام.
وأظهرت بيانات التتبع التي بدأ المختبر في استقبالها في 1 كانون الثاني أن المسبار نفذ جميع الأوامر المبرمجة في أجهزة الحاسوب الخاصة به قبل المرور بالقرب من الشمس، وأن أدواته العلمية كانت تعمل خلال الرحلة.
ومن المقرر أن يستمر إرسال البيانات عبر شبكة الفضاء العميق التابعة لناسا حتى يوم الخميس المقبل، بينما سيبدأ إرسال البيانات العلمية الشهر الجاري، عندما يكون المسبار في وضعية أفضل لإرسال البيانات بمعدلات أعلى. (سكاي نيوز عربية)
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