لا تتجاهلها.. 7 علامات تدل على اختراق هاتفك

مع تزايد هجمات قراصنة الإنترنت في المملكة المتحدة، كشفت تقارير إعلامية عن علامات تحذيرية تشير إلى احتمال تعرض هاتفك المحمول للاختراق.



سلطت صحيفة "مترو" البريطانية الضوء على هذه التحذيرات، مؤكدة أن الهجمات لم تعد تستهدف فقط الشركات الكبرى، مثل هيئة النقل في لندن وخدمة الصحة الوطنية، بل طالت الأجهزة الشخصية أيضاً.

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حتى التطبيقات الشهيرة مثل "واتساب" لم تسلم، حيث كشف خبراء الأمن السيبراني عن ثغرة تسمح لأي شخص بحذف حسابات مستخدمين آخرين.



كما تم تحذير مستخدمي أندرويد من بعض التطبيقات التي تحتوي على برامج خبيثة قادرة على سرقة الأموال من الحسابات البنكية.



إليك العلامات السبع التي تنذر بتعرض هاتفك للاختراق:

1. مشاكل في البطارية: نفاد البطارية بسرعة أو ارتفاع درجة حرارتها، قد يشير إلى وجود برامج ضارة تعمل في الخلفية.



2. زيادة استهلاك البيانات: الارتفاع غير المبرر في استهلاك البيانات دليل على أن هاتفك ربما يستخدمه المتسللون لنقل المعلومات.

3. بطء الأداء: تأخر استجابة الهاتف قد يكون ناتجاً عن استنزاف موارد النظام، بسبب البرمجيات الخبيثة.

4. وجود تطبيقات غريبة: العثور على تطبيقات لم تقم بتثبيتها يشير إلى أن المتسللين قد زرعوا برامج للوصول إلى بياناتك.

5. نشاط غير عادي: إرسال مكالمات أو رسائل غريبة من هاتفك، قد يكون نتيجة سيطرة القراصنة على جهازك.

6. إعلانات منبثقة مزعجة: ظهور إعلانات ونوافذ منبثقة غير طبيعية علامة شائعة على الاختراق.

7. تراجع مفاجئ في الأداء: إذا أصبح هاتفك غير مستجيب بشكل ملحوظ، فقد يكون السبب وجود برامج ضارة.

في حال ملاحظة أي من هذه العلامات، يُنصح بمراقبة الجهاز واتخاذ إجراءات أمنية فورية.