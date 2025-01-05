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تكنولوجيا وعلوم

ميتا ستستخدم الذكاء الاصطناعي في فيسبوك وإنستغرام

Lebanon 24
05-01-2025 | 16:00
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في الوقت الذي تعيد فيه أدوات الذكاء الاصطناعي تشكيل طريقة كتابة الأشياء والبحث عنها على الإنترنت، تعتزم شركة "ميتا" المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستغرام وواتسآب، استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة مختلفة.
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وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"  فإن الشركة التي يرأسها مارك زوكربيرغ تعتزم  استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على منصات مثل فيس بوك وإنستغرام. 

الذكاء الاصطناعي 
وأشار التقرير إلى أن ميتا تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي ومنها أداة لمساعدة السمتخدمين في ابتكار شخصيات الذكاء الاصطناعي في فيس بوك وإنستغرام.
من ناحيته قال كونور هايس نائب رئيس ميتا لمنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي إنهم "يتوقعون أن تتواجد شخصيات الذكاء الاصطناعي على منصاتنا بنفس الطريقة التي تتواجد بها حالياً حسابات المستخدمين".
وأضاف أن هذه الشخصيات الآلية ستكون مثل الملفات التعريفية للمستخدمين، فتضم سير ذاتية وصوراً شخصية وتكون قادرة حتى على إنشاء ومشاركة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وستطور ميتا الشخصيات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام حزمة أدوات "أيه.آي" ستديو.



 في الوقت نفسه فإن برنامج "أيه.آي" ستديو يسمح للمستخدمين الذين لا يجيدون استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرامج الرسوم، إنشاء  شخصيات ذكاء اصطناعي خاصة بناء على اهتماماتهم وكذلك  إنشاء امتداد ذكاء اصطناعي لأنفسهم.
وفي حين يقتصر استخدام هذا البرنامج حالياً على الولايات المتحدة، تعتزم ميتا توفيره على نطاق أوسع في وقت لاحق من العام الحالي.

مزايا
ورغم أن توفير أدوات الذكاء الاصطناعي لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن يسبب مشاكل كثيرة ويثير قلق البعض، فإنه ينطوي على مزايا محتملة لا بأس بها.



 على سبيل المثال، إذا نشر شخص ما أخباراً كاذبة على فيس بوك، فقد تساعد أداة الذكاء الاصطناعي في الإبلاغ عنها وتحذير الآخرين.
لكن العكس قد يكون صحيحاً أيضاً بحيث تستخدم هذه الأدوات في إنتاج محتوى مزيف وتوزيعه.
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