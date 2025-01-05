مايكروسوفت تخطط لإنفاق 80 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي

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قالت شركة مايكروسوفت في منشور على مدونتها، الجمعة، إنها تخطط لإنفاق حوالي 80 مليار دولار في السنة المالية 2025، لبناء مراكز بيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية.وقال نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت ورئيسها براد سميث في المنشور إن أكثر من نصف الاستثمار الإجمالي سيكون في الولايات المتحدة.وأضاف "اليوم، تقود الولايات المتحدة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي بفضل استثمار رأس المال الخاص وابتكارات الشركات الأمريكية بجميع أحجامها، من الشركات الناشئة التي تستمر في التطور إلى الشركات الراسخة".وارتفع الإنفاق الرأسمالي لشركة التكنولوجيا العملاقة 5.3% إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025.