Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تقنيات مستوحاة من الطيور لتعزيز سلامة الطائرات

Lebanon 24
06-01-2025 | 04:07
A-
A+

Doc-P-1301882-638717586937645509.jpg
Doc-P-1301882-638717586937645509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألهمت ديناميكيات طيران الطيور الباحثين لاستكشاف تحسينات مبتكرة لأجنحة الطائرات، وقد أثبتت اللوحات الشبيهة بالريش، والمصممة لتشبه الريش المخفي الموجود على أجنحة الطيور، إمكانية تحسين الرفع وتقليل السحب ومنع التوقف.
Advertisement
وتهدف هذه التطورات، المستوحاة من آليات طيران الطيور، إلى تعزيز كفاءة وسلامة الطائرات، خاصة أثناء المناورات الصعبة مثل الهبوط أو الرحلات الجوية في ظروف مضطربة، فيما تشير النتائج إلى تطبيقات واعدة لكل من الطيران التجاري والمتخصص.
وفقًا لدراسة نُشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences، تم اختبار اللوحات الخفيفة الوزن التي تحاكي الريش المخفي على أجنحة الطائرات النموذجية في نفق الرياح، وقد لوحظ أن هذه اللوحات تعمل على تحسين تدفق الهواء حول الأجنحة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الرفع بنسبة تصل إلى 45 في المائة وانخفاض في السحب بنسبة 31 في المائة.
وعلى عكس رفارف الأجنحة التقليدية التي يتم تشغيلها يدويًا بواسطة الطيارين، فإن هذه المكونات المستوحاة من الطيور تتكيف تلقائيًا عندما تواجه الأجنحة زاوية هجوم عالية، وهو موقف غالبًا ما يرتبط بفقدان مفاجئ للرفع.
قالت إيمي ويسا، المهندسة في جامعة برينستون، لـ Science News Explores أن تصميم هذه الرفارف لا يعتمد على عناصر تحكم ميكانيكية بل يستجيب بشكل طبيعي للظروف الديناميكية الهوائية، وساهمت صفوف متعددة من الرفارف الموضوعة عبر الجناح، وليس مقتصرة على مقدمته أو مؤخرته، في تعزيز الرفع من خلال الحفاظ على تدفق هواء ثابت ومنع الهواء عالي الضغط من تعطيل إنتاج الرفع في نقاط حرجة.
أظهر الاختبار على الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد تحسن استقرار الطيران، خاصة في ظل الطقس العاصف أو أثناء العمليات على مدارج قصيرة. سلط الباحثون الضوء على إمكانات هذا التصميم لمعالجة التحديات في مجال الطيران، حيث يعد التحكم الدقيق والكفاءة أمرًا بالغ الأهمية وفقًا للنشر.
من خلال تكييف المفاهيم المستمدة من رحلات الطيور، يهدف المهندسون إلى تطوير طائرات قادرة على أداء أكثر سلاسة وموثوقية في السيناريوهات الصعبة. وتؤكد هذه التطورات على إمكانات الابتكارات المستوحاة من علم الأحياء في تطوير تكنولوجيا الطيران.
(اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:20 | 2025-01-06
23:00 | 2025-01-05
16:00 | 2025-01-05
14:00 | 2025-01-05
12:30 | 2025-01-05
10:30 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24