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تكنولوجيا وعلوم

"CES 2025".. نظارة ذكية واعدة لمرضى التنكس البقعي

Lebanon 24
06-01-2025 | 16:00
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تعمل شركة "Soliddd" الناشئة على تطوير نظارات ذكية مخصصة للأشخاص المصابين بمرض التنكس البقعي، الذي يؤثر على العين ويسبب ضعف البصر.

وفي التفاصيل، ستعرض الشركة هذا الأسبوع في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "CES" في لاس فيغاس النسخة الأولية من نظارات "SolidddVision"، التي تستهدف مرضى التنكس البقعي.
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وبحسب بيان للشركة على موقعها الإلكتروني، ستعمل النظارة على تصحيح الرؤية للأشخاص الذين يعانون من فقدان البصر نتيجة مرض التنكس البقعي.

وعلى الرغم من أن النظارة لا تزال تحتاج الكثير من العمل، تعتقد شركة "Soliddd"، أنه من المتوقع البدء في شحنها في وقت ما في عام 2025.

وتجري الشركة حاليًا تجارب سريرية للنظارة، وقالت إنها لن تحتاج موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية قبل طرحها في السوق.

وتستخدم "Soliddd"، المتخصصة في تكنولوجيا البصريات والرؤية، في نظارتها الجديدة تقنية تشبه عين الذبابة لعرض صور منفصلة متعددة على مناطق الشبكية غير التالفة بالعين، مما يسمح بتكوين صورة ثلاثية الأبعاء في الدماغ وصورة واحدة كاملة بحدة جيدة تشبه الرؤية الطبيعية. (العربية) 
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