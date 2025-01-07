Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ابتكار جديد.. خاتم ذكي يراقب النشاط الكهربي للقلب على مدار اليوم

Lebanon 24
07-01-2025 | 00:16
A-
A+
Doc-P-1302316-638718311741648086.jpeg
Doc-P-1302316-638718311741648086.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت شركة Circular عن خاتمها الذكي الجديد Circular Ring 2 خلال مؤتمر CES 2025، وهو خاتم يقدّم للمستخدمين ميزة الرسم الكهربي للقلب لمراقبة النشاط الكهربي للقلب على مدار اليوم.

وقالت الشركة إنها أدمجت خوارزمية متطورة في الخاتم الجديد للكشف عن الرجفان الأذيني (AFib)، وهو أحد الأمراض الشائعة التي تسبب اضطرابًا في ضربات القلب، وتؤدي إلى حدوث مضاعفات، وقد حصلت الشركة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على تلك الميزة.
Advertisement

وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها في سوق الخواتم الذكية، يقدّم Circular Ring 2 ميزة مبتكرة لحساب قياس الخاتم رقميًا باستخدام تطبيق الهاتف الذكي اعتمادًا على تقنيات الواقع المعزز AR، مما يُلغي الحاجة إلى أدوات القياس البلاستيكية التقليدية، ويأتي الخاتم بتصميم أنيق مصنوع من التيتانيوم، وهو متوفر بأربعة ألوان، وهي الذهبي والفضي والوردي والأسود.

ويُعد الخاتم الجديد أكثر من مجرد أداة لتتبع الصحة، إذ يدعم مراقبة صحة القلب على مدار الساعة بفضل مستشعر الرسم الكهربي للقلب ECG، ويمكنه تتبع العديد من العلامات الحيوية مع مراقبة النشاط البدني، كما يتمتع بعمر بطارية يصل إلى 8 أيام.

ووفقًا لتصريحات مسؤولي الشركة، فإن الخاتم الجديد يسعى إلى حل بعض المشكلات التي واجهها المستخدمون مع الإصدار الأول، وكذلك مع الخواتم الأخرى من شركات مثل سامسونج و Oura.

ومع إدماج المزيد من المزايا المبتكرة فيها، تقترب الخواتم الذكية من تقديم تجربة مشابهة للساعات الذكية، مما يعزز جاذبيتها وسهولة استخدامها، ويفتح آفاقًا جديدة لمستقبلها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:10 | 2025-01-07
23:00 | 2025-01-06
16:00 | 2025-01-06
14:00 | 2025-01-06
09:03 | 2025-01-06
06:22 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24