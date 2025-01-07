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تكنولوجيا وعلوم

مخصص للاستخدامات الشاقة... الكشف عن هاتف Oukitel WP100 Titan بمزايا مبتكرة

Lebanon 24
07-01-2025 | 03:10
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كشفت شركة Oukitel عن أحدث هواتفها الذكية المخصصة للاستخدامات الشاقة WP100 Titan، الذي يأتي بمزايا مبتكرة تجعل منه خيارًا مثيرًا لهواة الأنشطة الخارجية.

ويأتي الهاتف ببطارية تعد الكُبرى في الهواتف الذكية، إذ تبلغ سعتها 33 ألف أمبير، ويمكنها أن تدوم في وقت الاستعداد (دون استخدام) حتى 6 أشهر. ولتعويض سعة البطارية الكبيرة، يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة قدرها 66 واطًا، لإعادة الشحن بسرعة.
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ويتضمن الهاتف أيضًا جهاز عرض (بروجكتور) بقوة قدرها 100 شمعة، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، مما يجعله مثاليًا لعرض الأفلام أو العروض التقديمية على أي سطح، سواء في داخل المنازل أو الأماكن المغلقة أو المساحات الخارجية.

ويحتوي الهاتف على مصباح ساطع بقوة قدرها 1,200 شمعة، مما يجعله مثاليًا للإضاءة في أثناء رحلات التخييم أو في المناطق النائية.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7300 من ميدياتيك، ويُعد هاتف WP100 Titan ترقية كبيرة مقارنةً بهاتف Oukitel 8849 Tank3 Pro، الذي كان يتميز أيضًا بمصباح قوي وجهاز عرض، لكنه احتوى على بطارية بسعة أصغر قدرها 24 ألف ميلي أمبير.

ولم تكشف الشركة عن باقي مواصفات الهاتف، لكنها ستبدأ طرحه أولًا على نطاق محدود عبر منصة التمويل الجماعي Kickstarter للعملاء المهتمين باقتنائه في شهر فبراير المقبل.

ويُطرح هاتف Oukitel WP100 Titan من أجل تلبية الإقبال المتزايد على الهواتف الذكية التي تجمع بين المتانة والمزايا العملية، بفضل بطاريته الضخمة وجهاز العرض المدمج والمصباح القوي.
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