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تكنولوجيا وعلوم

"Project Arielle".. أول كرسي ألعاب مزود بنظام للتحكم في درجة الحرارة والإضاءة

Lebanon 24
07-01-2025 | 15:34
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طورت شركة "Razer" كرسي ألعاب مزودًا بنظام للتحكم في درجة حرارته، ليكون بذلك الأول من نوعه، بالإضافة إلى إعدادات للإضاءة.

وفي التفاصيل، يحمل الكرسي اسم "Project Arielle"، ويستخدم نظام مراوح بلا شفرات لتدفئة أو تبريد إطار الكرسي بالكامل، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.
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وتوفر شاشة تعمل باللمس على جانب الكرسي ثلاثة إعدادات لسرعة المروحة، وتتيح للمستخدم التبديل بين تدفق الهواء البارد أو الدافئ.

ويأتي الكرسي بإطار خارجي ومسند مبطنين بشريط رفيع من أضواء "RGB"، التي تتغير بين اللون الأرزق والأحمر والأخبر مع تغير درجة الحرارة.

وقالت شركة "Razer" إن الكرسي يمكنه تقليل درجة الحرارة المحسوسة بمقدار درجتين إلى 5 درجات مئوية في البيئات الجافة، ويوفر السخان الخاص به الموفر للطاقة هواءً دافئًا تصل درجة حرارته إلى 30 درجة مئوية. (العربية)

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