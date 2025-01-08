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تكنولوجيا وعلوم
ميزة من "أبل" تُعيد هاتف آيفون لصاحبه بعد فقدانه لمدة 4 أيام في البحر.. اكتشفوها!
Lebanon 24
08-01-2025
|
00:35
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مكنت ميزة "الهوية الطبية" من شركة أبل مالك آيفون، من استعادة هاتفه بعد فقدانه في البحر لعدة أيام.
وتتيح "الهوية الطبية" الوصول إلى البيانات الطبية الهامة مثل الحساسية والحالات الصحية وجهات الاتصال في حالات الطوارئ من شاشة القفل، دون الحاجة إلى إدخال رمز المرور.
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وفي واقعة حدثت في شاطئ ماريسياس في ساو باولو بالبرازيل، اكتشف ثياغو إيتاجاكي هاتف آيفون مفقودًا في عمق ثلاثة أمتار من الماء وعلى بُعد حوالي 10 أمتار من الشاطئ، بحسب تقرير لموقع "9to5Mac" المتخصص في أخبار شركة أبل. ورغم محاولاته إيجاد صاحب الهاتف بين رواد الشاطئ، لم يتمكن من تحديده. وعند العثور على الهاتف، كانت بطاريته فارغة تمامًا وكان في جراب يحتوي على ثلاث بطاقات ائتمان.
وبعد شحن الهاتف، استخدم إيتاجاكي ميزة "الهوية الطبية" للاتصال بشخص مدرج في قائمة الطوارئ باسم "Love"، مما مكنه من التواصل مع صاحب الهاتف بنجاح. وتبين أن الهاتف قد فقده صاحبه في ليلة رأس السنة وكان في البحر لمدة أربعة أيام، ومع ذلك كان لا يزال يعمل. (العربية)
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