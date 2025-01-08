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تكنولوجيا وعلوم

خطأ كبير قد ترتكبه في "الواي فاي" يهدد البيانات الشخصية.. ما هو؟

Lebanon 24
08-01-2025 | 03:17
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تأمين شبكة الواي فاي المنزلية مهم لحماية بياناتك الشخصية وخصوصيتك. أحد الأخطاء الشائعة هو السماح للضيوف بالاتصال بشبكتك الرئيسية، مما قد يعرض أجهزتك للاختراق.
 
 
ولإنشاء شبكة واي فاي منفصلة للضيوف، يمكن تعديل إعدادات جهاز التوجيه عبر الدخول إلى وحدة التحكم الإدارية، وتحديد خيار "شبكة الضيوف" مع تعيين اسم وكلمة مرور مختلفة عن الشبكة الرئيسية. يمكنك أيضًا تعطيل "الوصول المحلي" لمنع الضيوف من الوصول إلى أجهزتك.

ولتعزيز الأمان، يُنصح بتغيير كلمة مرور المسؤول، تحديث البرنامج الثابت لجهاز التوجيه، واستخدام أنواع التشفير الحديثة مثل WPA/WPA2/WPA3. كما يمكن إنشاء رمز QR للشبكة لتسهيل الاتصال للضيوف. باتباع هذه الخطوات، يمكنك حماية شبكتك من المخاطر مع توفير اتصال آمن للضيوف. (ارم نيوز)
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