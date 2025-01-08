كيفية حذف حسابك على منصة X

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إذا قررت أنك لم تعد ترغب في استخدام حسابك على تويتر، الذي أصبح يعرف الآن بمنصة X، فإن حذف الحساب هو خيارك الأمثل لضمان إزالة بياناتك الشخصية، حيث يعد حذف الحساب إجراءً نهائيًا، لذا يجب التفكير جيدًا قبل اتخاذ هذه الخطوة، وفيما يلى سنرشدك خطوة بخطوة حول كيفية إلغاء حسابك على منصة X.لماذا قد ترغب في حذف حسابك؟هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع المستخدمين إلى حذف حساباتهم:- القلق بشأن الخصوصية وأمن البيانات.- قضاء وقت أقل على وسائل التواصل الاجتماعي.- الابتعاد عن المحتوى السلبي أو الإعلانات الزائدة.كيفية حذف حسابك على تويتر (X)لإزالة حسابك بشكل دائم، تحتاج أولاً إلى إلغاء تنشيطه، بعد 30 يومًا من عدم تسجيل الدخول، سيتم حذف الحساب تلقائيًا.الخطوات على تطبيق الهاتف المحمول1. افتح تطبيق X على هاتفك الذكي.2. انقر على أيقونة الملف الشخصي أو صورة الحساب في الزاوية العلوية.3. اختر "الإعدادات والخصوصية".4. انتقل إلى "حسابك".5. اضغط على "إلغاء تنشيط حسابك".6. اقرأ التنبيهات حول حذف الحساب، ثم انقر على "إلغاء التنشيط".7. أدخل كلمة المرور الخاصة بك لتأكيد الإجراء.الخطوات على الموقع الإلكتروني1. افتح موقع X.com وسجل الدخول إلى حسابك.2. انقر على صورة الحساب في الزاوية العلوية.3. اختر "الإعدادات والخصوصية".4. انتقل إلى "إدارة الحساب".5. اضغط على "إلغاء تنشيط حسابك".6. اتبع التعليمات وأدخل كلمة المرور لتأكيد الحذف.ما الذي يحدث بعد إلغاء التنشيط؟- سيبقى حسابك غير نشط لمدة 30 يومًا، إذا لم تقم بتسجيل الدخول خلال هذه الفترة، سيتم حذفه نهائيًا.- إذا قمت بتسجيل الدخول قبل انتهاء فترة 30 يومًا، ستتم إعادة تنشيط حسابك تلقائيًا.ماذا عن البيانات والمحتوى الخاص بك؟عند حذف حسابك:- ستتم إزالة جميع التغريدات، الإعجابات، والمتابعين.- بعض المحتوى قد يبقى ظاهرًا في محركات البحث لفترة.استرداد البيانات قبل الحذفإذا كنت ترغب في الاحتفاظ بنسخة من بياناتك:1. انتقل إلى "الإعدادات والخصوصية".2. اختر "حسابك".3. انقر على "تنزيل أرشيف بياناتك".4. اتبع التعليمات للحصول على رابط التنزيل. (اليوم السابع)