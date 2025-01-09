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تكنولوجيا وعلوم

بدءًا من "Galaxy S25 Ultra".. سامسونج تتيح استئجار أحدث أجهزتها

Lebanon 24
09-01-2025 | 15:17
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أعلنت شركة سامسونغ الكورية عن خططها لإطلاق خدمة اشتراك جديدة تسمح للمستخدمين باستئجار هواتفها الذكية، بدءًا من طراز Galaxy S25 Ultra.

وفي التفاصيل، أوضح نائب رئيس الشركة، هان جونج هي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبيعات الشركة وتقديم خيارات مرنة لاقتناء الأجهزة باهظة الثمن.
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وبحسب تقرير نشره موقع "droid-life"، الخدمة الجديدة التي أُطلق عليها اسم "AI Subscription Club" تمثل توسعًا في برنامج إيجار الأجهزة الذي بدأته "سامسونغ" العام الماضي.

وتتمثل الفكرة الأساسية للبرنامج في تقديم هواتف متطورة بأسعار شهرية ميسّرة، خاصة مع المزايا التي يقدمها الذكاء الاصطناعي المدمج في هذه الأجهزة.

من المتوقع أن يتضمن الاشتراك مزايا إضافية للمشتركين، مثل الوصول الحصري لبعض الميزات أو تحديثات دورية للأجهزة، وهو ما قد يجعل العرض أكثر جاذبية.
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