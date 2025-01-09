بدءًا من "Galaxy S25 Ultra".. سامسونج تتيح استئجار أحدث أجهزتها

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وفي التفاصيل، أوضح نائب رئيس الشركة، هان جونج هي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبيعات الشركة وتقديم خيارات مرنة لاقتناء الأجهزة باهظة الثمن.وبحسب تقرير نشره موقع "droid-life"، الخدمة الجديدة التي أُطلق عليها اسم "AI Subscription Club" تمثل توسعًا في برنامج إيجار الأجهزة الذي بدأته "سامسونغ" العام الماضي.وتتمثل الفكرة الأساسية للبرنامج في تقديم هواتف متطورة بأسعار شهرية ميسّرة، خاصة مع المزايا التي يقدمها الذكاء الاصطناعي المدمج في هذه الأجهزة.من المتوقع أن يتضمن الاشتراك مزايا إضافية للمشتركين، مثل الوصول الحصري لبعض الميزات أو تحديثات دورية للأجهزة، وهو ما قد يجعل العرض أكثر جاذبية.