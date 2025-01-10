تطبيق جديد من آبل للفعاليات والاجتماعات... تعرفوا إلى اسمه

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تعمل شركة آبل على تطوير تطبيق جديد تمامًا باسم “الدعوات Invites”، وهو تطبيق مخصص لتنظيم الفعاليات والاجتماعات، وفقًا لما رُصد في أحدث إصدار تجريبي من تحديث iOS 18.3.ويُرجح أن هذا التطبيق سيقدم تجربة جديدة تسهل عملية جدولة الأحداث، وإرسال الدعوات، مع تحسينات تتفوق على نظام الدعوات الحالي في تطبيق التقويم الخاص بآبل.ووفقًا لموقع 9to5mac التقني، فقد عُثر على إشارات لتطبيق “Invites” في الإصدار التجريبي من تحديث iOS 18.2، لكنها اختفت لاحقًا عند إطلاق النسخة الرسمية، وقد عادت هذه الإشارات مجددًا في الإصدار التجريبي للمطورين من تحديث iOS 18.3، مما يشير إلى أن التطبيق قد يكون قيد التطوير بنحو نشط.ويتوقع أن يوفر تطبيق “Invites” مزايا مشابهة لتطبيق التقويم الحالي، الذي شهد تحسينات كبيرة في عام 2024 مع إصدار iOS 18 و macOS Sequoia، إذ أصبح بإمكان المستخدمين إضافة التذكيرات مباشرة من داخل التطبيق، مع تحسينات أخرى.ويبدو أن التطبيق سيعتمد على تقنية جديدة تُعرف باسم GroupKit، مما يفتح الباب أمام إمكانيات مثل عرض شامل للأحداث المجدولة مع قوائم المدعوين وموقفهم من الحضور، بالإضافة إلى إمكانية إضافة رموز تعبيرية للدعوات بفضل تكامل محتمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي من آبل.وكما هو الحال مع العديد من التطبيقات التي تكون قيد التطوير، قد تخضع مزايا تطبيق “Invites” لتغييرات كبيرة قبل الإطلاق، أو قد يُلغى التطبيق تمامًا.وإذا أُطلق التطبيق، فمن المحتمل أن يظهر في الأشهر المقبلة مع إصدارات جديدة من نظام iOS. وحتى ذلك الحين، يمكن للمستخدمين الاعتماد على تطبيق التقويم الحالي أو التطبيقات الخارجية في متجر آب ستور لتنظيم اجتماعاتهم وفعالياتهم.