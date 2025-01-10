برنامج Grok يتحرر من منصة X

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أطلق برنامج الدردشة الألي Grok، من XAI التابع لـ Elon Musk، تطبيقه المخصص لأجهزة iPhone وiPad، حيث وتعد هذه خطوة كبيرة بالنسبة لـ Grok، والتي كانت متاحة سابقًا فقط ضمن تطبيق X.والآن يمكن لـ Grok التنافس مباشرة مع أدوات الذكاء الاصطناعي الشهيرة الأخرى مثل ChatGPT وClaude، وكلاهما كان لهما تطبيقات مستقلة لبعض الوقت.ويشبه Grok تطبيق ChatGPT، بحيث يمكنه إجراء المحادثات وإنشاء الصور وحتى تلخيص النص، ولكن ما يجعل Grok بارزًا هو ارتباطه بـ X، مما يمنحه إمكانية الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي ومنظورًا فريدًا.ويمثل هذا الإطلاق أيضًا وصول Grok 2، أحدث وأعظم إصدار من نموذج الذكاء الاصطناعي، والذي يدعي ماسك أنه مصمم ليكون أكثر سهولة وتنوعًا، وقادرًا على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام.ويحتوي تطبيق Grok لنظام التشغيل iOS على بعض الميزات الهامة، مثل التكامل مع مركز التحكم وSiri والاختصارات،بالإضافة إلى ذلك، هناك أداة سهلة الاستخدام لشاشة القفل الخاصة بك.ويركز xAI حقًا على المعلومات في الوقت الفعلي ونغمة المحادثة وخصوصية المستخدم من خلال هذا التطبيق. (اليوم السابع)