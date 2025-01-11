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تكنولوجيا وعلوم
حاسوبان جديدان من Lenovo.. بمواصفات ممتازة
Lebanon 24
11-01-2025
|
04:00
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أعلنت Lenovo توسيع إنتاجها في مجال الإلكترونيات، كاشفة عن حاسبين صغيرين بمواصفات ممتازة.
وأشارت Lenovo إلى أن أحد الحواسب يمكن استخدامه كحاسب منزلي صغير للعمل أو تصفح الإنترنت، أما الثاني فصمم ليعمل كحاسب للمؤسسات والشركات، وكلاهما يعتمد معالجات مصممة بمعيارية ARM ويدعم تقنيات Copilot+ PC.
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والحاسب الأول IdeaCentre Mini X حصل على معالجات من نوع Qualcomm Snapdragon X و X Plus، وزوّد بذواكر وصول بسعة 32 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابايت، كما جهّز بمنفذي USB 3.2 Gen 2 Type-A، ومنفذ USB 2.0 Type-A، ومنفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ Ethernet، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وسيباع بسعر 659 دولارا تقريبا.
أما الثاني ThinkCentre neo 50q فقد حصل على نفس معالجات الحاسب الأول، لكنه زود بذواكر وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، كما حصل على منفذ USB 2.0 Type-A، ومنفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وسيباع بسعر 849 دولارا تقريبا.(روسيا اليوم)
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