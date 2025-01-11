طرق بسيطة لمعالجة ضعف أداء الهاتف الذكي

يلاحظ بعض مستخدمي الهواتف الذكية أن أجهزتهم باتت فجأة تعمل بشكل غير اعتيادي أو تعالج البيانات ببطء، فما هي الأسباب، وكيف نعالجها؟



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ومن بين أسباب ضعف أداء الهاتف وفقا للخبير هو ظهور برامج وتطبيقات غير معروفة على الجهاز، وقد تكون هذه البرامج عبارة عن فيروسات إلكترونية للتجسس على البيانات، لذا ففي حال لاحظ مستخدم الهاتف ظهور مثل هذه البرمجيات فعليه حذفها فورا وتحديث برامج مكافحة الفيروسات في جهازه واللجوء إلى خبراء التقنية المختصين بهذه الأمور. وحول الموضوع قال الخبير الروسي في مجال التقنية روسلان بريماكوف:"مشكلات ضعف أداء الهاتف الذكي قد تكون لها أسباب عدة: يعمل الهاتف ببطء عندما تكون ذواكر التخزين فيه ممتلئة إلى حد كبير بالبيانات والبرامج، لذا يجب نقل بعض البيانات التي لا نستخدمها بكثرة من الهاتف وحفظها على أقراص تخزين داخلية، كما يجب حذف البرامج والتطبيقات غير الضرورية من الهاتف".ومن بين أسباب ضعف أداء الهاتف وفقا للخبير هو ظهور برامج وتطبيقات غير معروفة على الجهاز، وقد تكون هذه البرامج عبارة عن فيروسات إلكترونية للتجسس على البيانات، لذا ففي حال لاحظ مستخدم الهاتف ظهور مثل هذه البرمجيات فعليه حذفها فورا وتحديث برامج مكافحة الفيروسات في جهازه واللجوء إلى خبراء التقنية المختصين بهذه الأمور.

كما نصح الخبير بعدم الضغط على أي رابط إلكتروني قد يصل إلى الهاتف عبر رسائل من جهات اتصال غير معروفة، فهذه الروابط قد تكون وسيلة لتحميل برمجيات خبيثة في الهاتف للتجسس على بياناته وتبطىء عمله.



ويشير بعض خبراء التقنية إلى أن بعض برمجيات نظام تشغيل الهاتف تتسبب ببطء أداء الجهاز في حال كانت قديمة أو غير محدّثة، لذا ينصح بتحديث نظام تشغيل الجهاز والتطبيقات بشكل دوري. (روسيا اليوم)