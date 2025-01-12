ميزة جديدة من "إكس".. تعرّفوا إليها

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ووفقًا لبيان إكس، فإن الهدف من الملصق تعزيز الشفافية وضمان عدم خداع المستخدمين. ومع ذلك، تواجه هذه الخطوة انتقادات لوجود عيب رئيسي، وهو أن تفعيل الملصق ليس إلزاميًا في الوقت الحالي.وأشار موقع "تك كرانش" التقني إلى أن تفعيل الملصق يتطلب من أصحاب الحسابات الساخرة تمكينه يدويًا عبر الإعدادات، وذلك من خلال التوجه إلى قسم "حسابك"، ثم "معلومات الحساب"، وتفعيل خيار الحساب الساخر.وفي إعلان رسمي، صرّحت إكس عبر حساب الأمان التابع لها قائلةً: "إننا نعمل على طرح ملصقات تعريف للحسابات الساخرة بهدف تمييز هذا النوع من الحسابات ومحتواها بوضوح في منصتنا. وقد صُممت هذه الملصقات لزيادة الشفافية، وضمان عدم تضليل المستخدمين للاعتقاد بأن هذه الحسابات تنتمي إلى الكيانات التي تحاكيها".وأضافت المنصة أنها ستعلن قريبًا الموعد الذي سيصبح فيه استخدام تلك الملصقات إلزاميًا.ومع تلك الخطوة الجديدة، ما زالت الحسابات الساخرة ملزمة بالامتثال لقواعد المنصة، ومنها المتعلقة بالمصداقية. كما أشارت المنصة إلى أن ملصقات "الحسابات الساخرة وحسابات المعجبين" يختارها أصحاب تلك الحسابات يدويًا لتوضيح أن الحساب يعبر عن شخصية أو مجموعة أو منظمة معينة لغرض السخرية أو النقاش أو نقل الأخبار.وتُنتقد إكس أيضًا لكونها تعتمد على المستخدمين أنفسهم للإبلاغ عن الحسابات المزيفة، بدلًا من اتخاذ نهج أكثر نشاطًا في الإشراف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم إلزامية الملصق يعني أن المحتالين الذين يسعون إلى انتحال الشخصيات أو نشر معلومات مضللة، لن يكونوا على الأرجح مستعدين لتفعيل الملصق.وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات طويلة تتعلق بمصداقية منصة إكس، خاصةً بعد السماح لأي شخص بشراء علامة التحقق الزرقاء، مما زاد تعقيد مشكلة تزييف الحسابات في المنصة.ومن الجدير بالذكر أن هناك حسابًا ساخرًا شهيرًا في إكس يسخر من مالك المنصة نفسه، إيلون ماسك، وما زال هذا الحساب نشِطًا حتى الآن.