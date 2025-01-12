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تكنولوجيا وعلوم
لتسهيل العمليات الجراحية والترجمة الفورية.. نظارة بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
12-01-2025
|
14:00
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كشفت شركة Vuzix Corporation، الرائدة في مجال النظارات الذكية وتكنولوجيا الواقع المعزز (AR)، عن أحدث ابتكاراتها في معرض CES 2025 في لاس فيغاس.
وطرحت Vuzik منصتي Ultralite Pro وUltralite Audio OEM المدعومتين بالذكاء الاصطناعي، وهما تصميمان رائدان للنظارات الذكية تم تطويرهما بالتعاون مع Quanta Computer.
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وقال ممثل عن الشركة: "نحن نصنع نظارات ذكية، والحقيقة أن تخصصنا يكمن في الموجهات الموجية التي تجعل النظارات الذكية تعمل بالفعل، لذا فهي تلتقط الصور وتقدمها مباشرة إلى عينيك من خلال قطعة شفافة من الزجاج، وبالتالي يمكن استخدام الترجمة التوضيحية في حالات استخدام مختلفة، إذا كنت تعاني من ضعف السمع، وإذا أردت التحدث بلغات مختلفة".
وأضاف: " في تطبيق مثير للاهتمام، يبدو أن النظارات الذكية كهذه تحدث ضجة في المجال الطبي أيضاً، حيث يتم استخدامها كل يوم في جراحات الركبة، لتكون قادرة على محاذاة الدبابيس في ركبتك قبل حقنها بالفعل لاستبدال الركبة، ويساعد ذلك الأطباء على تحسين معدل التعافي بشكل كبير في جراحات الركبة، مقارنة بعمليات الركبة التقليدية."
بالإضافة إلى منصات النظارات الذكية، تعرض Vuzix تقنيات الموجات المتطورة المصممة للتطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
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