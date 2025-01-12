3 استخدامات جديدة لعدسة غوغل.. تعرفوا عليها

طرحت شركة غوغل عدستها "Google Lens" منذ بعض الوقت، وهي أداة مفيدة للتعرف على الأشياء في محيطك من نباتات وغيرها، وكذلك للترجمة المباشرة لما تراه من نصوص.



وسواء بدأت في استخدام "عدسة غوغل" مؤخرًا، أو كنت تستخدمها منذ فترة طويلة، فهناك استخدامات يمكنك إضافتها لقائمة منافع هذا التطبيق.

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إليك ثلاثة استخدامات لا تعرفها لتطبيق "عدسة غوغل"، بحسب تقرير لموقع "ZDNET" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".



ليست للهاتف فقط

يمكن استخدام "عدسة غوغل" للقيام بعملية بحث على سطح مكتب الحاسوب، فهي ليس للهواتف فقط. وباستخدام "عدسة غوغل" في متصفح "كروم" لسطح المكتب، يمكنك البحث وطرح أسئلة حول أي شيء تراه على الإنترنت، دون مغادرة علامة تبويب المتصفح.



ويمكنك القيام بهذا عن طريق كتابة "Google Lens" في شريط العنوان والنقر فوق أيقونة العدسة، ثم أنقر واسحب فوق ما تريد معرفة المزيد من المعلومات حوله. وستظهر النتائج في شريط جانبي مع خيار إضافة سؤال أو تحسين النتائج.



التسوق

طرحت "غوغل" في الخريف الماضي ميزة جديدة لـ"عدسة غوغل" للمساعدة في التسوق داخل المتاجر. وتتمثل هذه الميزة في إمكانية التقاط صورة للمنتج الذي تريده باستخدام تطبيق "عدسة غوغل"، وبعدها سترى الأماكن التي يمكنك شراء المنتج منها.



وأيضًا ستتيح لك "عدسة غوغل" معرفة ما إذا كان المنتج متوفرًا في مكان قريب منك، وسعره، والتقييمات الخاصة به، ومعلومات أخرى حوله.



الملخصات

يمكنك التقاط صورة لنص بواسطة "عدسة غوغل"، وستقوم العدسة بعدها بإنشاء ملخص للنص الموجود في الصورة.



وبإمكانك أيضًا طرح أسئلة إضافية حول هذا الملخص، أو نسخه واستخدامه. كما يمكن للعدسة إضافة تعليقات توضيحية إلى الصورة الأصية.