مراجعة هاتف "OnePlus 13R": ميزات وعيوب

طرحت شركة وان بلس الصينية هاتف "OnePlus 13R" مؤخرًا، وهو يعتبر بديًلا اقتصاديًا عن هاتفها الأعلى فئة "OnePlus 13".



ويأتي الهاتف بسعر 600 دولار، وبشاشة 6.78 بوصة، وبطارية بقدرة 6,000 مللي أمبير في الساعة، وبمعالج العام الماضي من شركة كوالكوم "Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3".

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ويدعم الهاتف ميزة الشحن السريع بقدرة 55 وات، مما يجعله يشحن 60% من بطاريته في نصف ساعة. ويأتي الهاتف بميزات "IP65" لمقاومة الغبار والماء، مما يعني أنه يصمد في الأمطار الخفيفة، ولكن ليس في المسابح.



وتطرح "وان بلس" الهاتف بأربع سنوات من تحديثات البرامج وست سنوات من تحديثات الأمان، كما هو الحال مع هاتف "OnePlus 13" الأغلى.



وجعلت هذه المواصفات الهاتف يتمتع بقدرات كبيرة تجعله ملائمًا للمهام المكثفة وميزات الذكاء الاصطناعي مقابل سعره، بحسب تقرير لموقع "CNET" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".



الشاشة والأداء والشحن

تُعتبر شاشة هاتف "OnePlus 13R" من نقاط القوى التي يتمتع بها الهاتف، خاصة للألعاب ومشاهدة الوسائط.



وتأتي شاشة الهاتف بمعدل تحديث قابلة للتكيف يتراوح بين 1 إلى 120 هرتز، ويمكن خفضه للحفاظ على عمر البطارية.



ويساعد معدل التحديث هذا مع دقة 2,780 X 1264 في جعل التفاصيل في مقاطع الفيديو أو الألعاب أكثر وضوحًا. كما تعمل الشاشة بشكل جيد في كل أنواع الطقس، سواء كان ضوء شمس ساطع أو في الطقس الضبابي أو الممطر.



ويمكن استخدام الهاتف أثناء ارتداء القفازات الخفيفة، وهو أمر مناسب للمستخدمين في الطقس البارد.



وعند اختبار الهاتف في ألعاب الفيديو بمعدل 90 إطارًا في الثانية، فقد ارتفعت درجة حرارته إلى الحد الذي تطلب وقف اللعبة. وأظهر الهاتف إشعارًا يفيد بأنه يحتاج إلى أن تنخفض درجة حرارته قبل الاستمرار في اللعبة.



وسجلت وحدة المعالجة المركزية للهاتف، وهي "GeekBench 6"، أداءً مماثلًا لنتائج هاتف "OnePlus 12" وهواتف سلسلة "Galaxy S24" من "سامسونغ"، وهذه ميزة للهاتف الذي يأتي بسعر أرخص مقارنة بتلك الهواتف الأعلى فئةً.



أما في ما يتعلق ببطارية "Oneplus 13R"، فهي محسنة لتلائم معظم المهام. فبعد يوم كامل من الاستخدام، الذي شمل الألعاب والتقاط الصور والمحادثات النصية، فقدت البطارية 50% فقط من شحنها.



وعند تشغيل مقطع فيديو من "يوتيوب" لمدة ثلاث ساعات متواصلة بأقصى سطوع، انخفضت بطارية الهاتف من 100% إلى 85%، لتتماثل بذلك مع هاتف "Galaxy S24".



وفي حين يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 55 وات بشاحن "SuperVooc" الذي لا يأتي مع الهاتف، يخفض عدم استخدام هذا الشاحن قدرة الشحن إلى 18 وات فقط.



الكاميرا

يأتي هاتف "OnePlus 13R" بنظام كاميرا ثلاثي، يتضمن كاميرا بعدسة واسعة بدقة 50 ميغابكسل، وأخرى مقربة بدقة 50 ميغابكسل، وثالثة فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسل. والهاتف مزود أيضًا بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل.



لكن على الرغم من هذا فإن الصور التي ينتجها الهاتف ليست جيدة كما هو الحال بالنسبة لأدائه. وتكون الصور التي يلتقطها الهاتف معالجة بشكل مفرط، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة.



وفي حالة التصوير في مناطق مفتوحة أثناء النهار، تكون الصور من الهاتف جيدة. لكن عند استخدام العدسات المقربة وفائقة الاتساع في التصوير الداخلي تميل الصور إلى الألوان الدافئة أكثر، وتبدو التفاصيل غير واضحة ومعالجة بطريقة غير متناسقة.



وعند استخدام الهاتف في ظروف إضاءة منخفضة للغاية، تصبح المعالجة مفرطة في الصور لدرجة يمكن ملاحظتها.



بالإضافة إلى هذا، تعاني الصور المتلقطة بواسطة الكاميرا الأمامية أيضًا من مشكلة في المعالجة، حيث تزيد حدة التفاصيل بشكل مفرط.



وبالنسبة لميزات الذكاء الاصطناعي في التصوير، التي يوفرها هاتف "OnePlus 13R"، فهي ليست مبهرة، وتتضمن تلك الميزات إمكانية إزالة أشخاص أو أشياء من الصورة، وكذلك التخلص من الضبابية والانعكاس.



أما بالنسبة لجودة مقاطع الفيديو التي يلتقطها الهاتف فهي جيدة ومقبولة، وتصل إلى دقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. لكن الكاميرا لا تُعتبر احترافية كما هو الحال في الهواتف الأعلى فئة.