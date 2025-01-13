"كاندي كراش" منها.. تطبيقات شهيرة تجمع المواقع الجغرافية للمستخدمين

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كشف تقرير حديث عن تعرض ملايين المستخدمين حول العالم لانتهاك خصوصيتهم، بعد أن تمكنت عشرات التطبيقات من جمع بيانات بشأن الموقع الجغرافي، دون إذن المستخدم أو مطوري التطبيقات.وأفاد التقرير الذي نشره موقع "وايرد" بالتعاون مع موقع "404Media"، بأن تسريباً ضخماً لبيانات شركة Gravy Analytics، وهي شركة متخصصة في جمع وبيع بيانات المواقع الجغرافية، كشف عن تورط آلاف التطبيقات الشهيرة في جمع معلومات حساسة عن المستخدمين.ووفقاً للوثائق المسربة، فإن جمع البيانات يحدث من خلال منظومة الإعلانات الرقمية، عبر استغلال البنية التحتية للإعلانات في رصد وجمع البيانات، وليس عبر الأكواد البرمجية التي يضعها المطورون داخل تطبيقاتهم، لتتبع وجمع بيانات المستخدمين.التقرير أوضح أن التطبيقات المتورطة في جمع المعلومات تضم مجموعة واسعة من المنصات التي تغطي مختلف جوانب الحياة اليومية، منها ألعاب شهيرة مثل Candy Crush و Temple Run و Harry Potter: Puzzles & Spells، وكذلك تطبيقات المواعدة Tinder وGrindr، إلى جانب تطبيقات صحية مثل MyFitnessPal و My Period Calendar.ولم تقتصر القائمة على هذه التطبيقات فقط، بل شملت أيضاً تطبيقات دينية، مثل Muslim Pro المخصص لتحديد مواقيت الصلاة، وتطبيقات الإنجيل.كشف تقرير جديد عن قيام تطبيق Salaat First لتذكيرات الصلاة، بجمع بيانات دقيقة وحساسة خاصة بمستخدميه عبر الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" دون علمهم.ومن بين التطبيقات الأخرى التي شملها التسريب ومنصات البريد الإلكتروني مثل Yahoo Mail، وتطبيقات تنقل مثل Moovit، وتطبيقات VPN التي يعتقد كثيرون أنها توفر خصوصية إضافية.