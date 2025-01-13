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تكنولوجيا وعلوم
الموعد حدد.. متى ستطلق آبل هاتف "iPhone 17 Air"؟
Lebanon 24
13-01-2025
|
16:00
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ذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية أن شركة آبل قررت إطلاق هاتف آيفون جديد هذا الخريف تحت اسم "iphone 17 air".
يُتوقع أن يتميز الجهاز بتصميم نحيف للغاية، وأن يكون بمثابة "حقل اختبار" لتقنيات آبل المستقبلية، بما في ذلك التقنيات التي قد تمهد الطريق لأول أجهزة قابلة للطي من الشركة.
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ومن الجدير بالذكر أن اسم "air" ليس جديدًا في منتجات آبل، إذ استخدمته الشركة سابقًا لتقديم أنحف إصدارات من أجهزة ماك بوك وآيباد، ويُتوقع أن يواصل هاتف iphone17 air هذا النهج من خلال تصميمه الذي سيكون "أنحف بنحو 2 ملم" مقارنةً بهواتف آيفون الحالية.
ومن المتوقع أن يتراوح سمك الهاتف بين 5.5 ملم و 6.25 ملم، مما يجعله قريبًا جدًا من سُمك جهاز iPad Pro M4، وأقل سُمكًا من أنحف آيفون سابق، وهو آيفون 6.
وأفادت بلومبرغ بأن هذا التصميم النحيف لا يُعد مجرد استعراض، بل هو خطوة ضرورية نحو تطوير أجهزة آبل القابلة للطي، مثل أجهزة آيباد وآيفون المستقبلية.
وأشار التقرير إلى أن الجهاز قد يكون من المنتجات الأولى التي ستضم مودم الاتصال الخلوي المطوّر داخليًا في آبل، الذي يحمل الاسم الرمزي "Sinope"، والذي سيظهر أول مرة في هاتف iPhone SE المتوقع إطلاقه هذا الربيع.
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