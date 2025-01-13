Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الموعد حدد.. متى ستطلق آبل هاتف "iPhone 17 Air"؟

Lebanon 24
13-01-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1305570-638723910687583594.jpg
Doc-P-1305570-638723910687583594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية أن شركة آبل قررت إطلاق هاتف آيفون جديد هذا الخريف تحت اسم "iphone 17 air".
 
يُتوقع أن يتميز الجهاز بتصميم نحيف للغاية، وأن يكون بمثابة "حقل اختبار" لتقنيات آبل المستقبلية، بما في ذلك التقنيات التي قد تمهد الطريق لأول أجهزة قابلة للطي من الشركة.
Advertisement

ومن الجدير بالذكر أن اسم "air" ليس جديدًا في منتجات آبل، إذ استخدمته الشركة سابقًا لتقديم أنحف إصدارات من أجهزة ماك بوك وآيباد، ويُتوقع أن يواصل هاتف iphone17 air هذا النهج من خلال تصميمه الذي سيكون "أنحف بنحو 2 ملم" مقارنةً بهواتف آيفون الحالية.

ومن المتوقع أن يتراوح سمك الهاتف بين 5.5 ملم و 6.25 ملم، مما يجعله قريبًا جدًا من سُمك جهاز iPad Pro M4، وأقل سُمكًا من أنحف آيفون سابق، وهو آيفون 6.

وأفادت بلومبرغ بأن هذا التصميم النحيف لا يُعد مجرد استعراض، بل هو خطوة ضرورية نحو تطوير أجهزة آبل القابلة للطي، مثل أجهزة آيباد وآيفون المستقبلية.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز قد يكون من المنتجات الأولى التي ستضم مودم الاتصال الخلوي المطوّر داخليًا في آبل، الذي يحمل الاسم الرمزي "Sinope"، والذي سيظهر أول مرة في هاتف iPhone SE المتوقع إطلاقه هذا الربيع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2025-01-13
09:15 | 2025-01-13
08:20 | 2025-01-13
04:00 | 2025-01-13
02:00 | 2025-01-13
00:00 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24